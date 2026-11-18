台股近期震盪劇烈，讓不少投資人開始思考，若再次遇上2008年金融海嘯，究竟該如何應對？一名投資人在PTT股市板發文表示，自己多年來反覆思考股災的應對策略，最後卻發現，最直接的方法似乎只有忍受資產大幅縮水，並靠工作薪水持續分批買進，讓他不禁擔心，若股市長期低迷，投資人是否真的撐得下去。

原PO指出，假設重演2008年金融海嘯，先前高點買進的部位可能長時間套牢，投資人不僅要承受帳面虧損，還得面對市場是否能復甦的不確定性。他因此好奇，沒有經歷過金融海嘯的投資人，是否曾認真思考最壞情況，而非單純相信股市終究會漲回來。

貼文引發熱議，不少曾經歷2008年金融海嘯的投資人直言，當年最可怕的並非股票下跌，而是企業裁員、無薪假與工作機會驟減。有人回憶「那時候根本沒有工作機會」，也有人表示「金融海嘯根本不可能有錢買，大家都在保住工作」，強調即使股價跌到便宜，沒有穩定收入也難以持續加碼。

另一派則認為，面對長期空頭，最重要的是避免過度使用槓桿，並保留足夠現金。留言指出「最基本就是零槓桿，不然熬不過去」、「把本業顧好，有閒錢就持續攤平」，也有人建議投資大盤指數或績優企業，避免因融資、質押或生活支出壓力，被迫在低點賣出。

此外，也有投資人主張定期定額、長期持有，認為股災反而可能創造低價布局機會；但有人提醒，這些策略都建立在工作穩定、生活無虞的前提下。整體討論凸顯，真正考驗投資人的不只是能否承受股市腰斬，而是當資產縮水、收入中斷同時發生時，是否仍有足夠現金與還款能力度過危機。

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