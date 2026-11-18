人工智慧（AI）快速發展，究竟會帶來經濟繁榮，還是引爆失業與股市危機？根據財聯社報導，美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）提出AI發展的3種可能情境，包括經濟成長、大規模失業，以及AI投資不如預期導致股市下跌。消息引發投資人討論，不少人吐槽，這根本把所有可能的結果都講完了。

華許指出，第一種情境是AI提升生產力，推動經濟成長，企業與勞工都能分享成果；第二種則是經濟雖然成長，但大量工作被AI取代，失業問題抵銷經濟效益；第三種是AI技術未能達到市場期待，在經歷大量資本投入及股價上漲後，企業獲利預期下降，進一步造成股市修正、經濟放緩與失業率上升。

報導指出，聯準會已成立專門研究AI對生產力及勞動市場影響的工作組。華許強調，評估這些情境並非支持或反對AI，而是希望提前掌握經濟可能面臨的變化。他也提到，AI投資熱潮目前已推升原物料及相關服務需求，但生產力提升的效果尚未完全顯現，短期反而可能增加通膨壓力。

消息曝光後，投資討論區出現大量吐槽聲音，有人直言「股票也只有上漲、平盤、下跌3種結果」、「這什麼包牌法」、「有講跟沒講一樣」，認為聯準會主席只是列出所有可能性，卻沒有說明哪一種情境最可能發生，對投資判斷幫助有限。

不過，也有人認為，聯準會的工作本來就不是預測單一結局，而是針對不同風險提前準備政策對策，真正值得關注的是各種情境發生的機率。另有投資人擔心AI造成大規模失業，甚至表示考慮降低持股、提高現金水位。整體而言，討論焦點不只在AI能否帶動經濟成長，更在於成長成果能否讓一般勞工受益，以及龐大的AI投資最終能否轉化為實際回報。

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