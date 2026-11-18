AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）於美東時間17日盤後公布最新財報，儘管創辦人黃仁勳（Jensen Huang）表態願重返公司卻遭董事長Harvey Jones明確婉拒，但亮眼的業績與上調的營運展望仍吸引買盤湧入，激勵盤後股價強彈3.83%至161.41美元。

盤後股價強勢反彈

在財報公布前夕，市場高度聚焦輝達高層人事動向，管理層在電話會議上低調迴避了相關辭職提問。輝達17日正常交易時段微幅收跌0.44%，報155.46美元，本益比約19.65倍；但財報揭曉後，市場買盤明顯選擇回歸基本面，帶動盤後股價大漲5.95美元，衝上161.41美元。

Rubin架構首季貢獻近200億美元

支撐股價反彈的核心動能來自新產品實質業績，新一代Rubin架構在首個量產出貨季度即貢獻近200億美元營收，Oracle雲端亦已正式提供Rubin NVL72與Vera CPU服務。因應AI代理（AI Agents）帶動GPU運算、CPU處理與網路互連的整體需求，管理層將2028財年（FY2028）營收成長展望從約70%上調至75%。

供應鏈成本推升短期壓力 下季毛利率估小幅回落

獲利指標方面，輝達本季調整後毛利率為74.9%，但預估下季將降至71%至72%。主因在於記憶體等供應鏈成本上升，加上部分既有訂單仍依舊價格交貨，預計需待新價格全面生效後毛利率才有望回升。

本季自由現金流高達437.8億美元，展現強大造現能力；但受新產品出貨時點及大客戶延長付款期影響，應收帳款收款天數從前季的60天拉長至64天。

此外，為協助客戶解決電力、機房與資金需求，輝達參與部分融資支援與擔保，最大擔保曝險金額達1,180億美元。

在目前本益比不到20倍的低估值背景下，這份財報有效緩解了AI硬體需求放緩的恐慌；然而，未來華爾街檢視的焦點將集中在客戶的投資報酬率是否足以支撐後續資本支出，這也將成為輝達股價能否延續跌深反彈的關鍵。

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