台股近期劇烈震盪，不少投資人面臨套牢壓力，長期投資策略也再度成為討論焦點。一名網友近日在Threads發文，嘲諷部分投資人明明進入股市不到3年，卻熱衷教導別人長期持有股票10年，直言「說個笑話，一堆教你長期投資抱10年的人，玩股票的資歷可能不到3年」，貼文引發熱烈討論，不少網友認同，甚至有人苦笑「一堆做波段做到變長期投資」。

原PO指出，近年台股多頭行情吸引不少新手進場，部分投資人尚未經歷完整市場循環，卻已開始分享長期投資心得。她進一步解釋，自己並非否定定期定額投資，而是質疑部分人缺乏實際經驗，卻鼓勵他人重押資金，甚至使用槓桿。

貼文曝光後，不少網友認同原PO看法，有人表示「一堆沒有在市場失敗過的人，然後跟大家說教你穩贏的投資方式」，也有人指出，過去幾個月曾有不少人鼓吹開槓桿，但隨著行情轉弱，相關聲音逐漸消失。另有網友諷刺「長期投資（X），長期透支（O）」，認為部分投資人低估市場風險。

更有網友點出散戶常見心態，直言「一堆做波段做到變長期投資」、「套牢就是長期投資」，認為部分人原先打算短線操作，卻因股價下跌不願停損，最後只能說服自己長期持有。還有人分享，自己持有10年的股票，股價竟從130元跌至5元，凸顯長抱個股不代表一定能獲利。

不過，也有長期投資者分享不同經驗。一名網友表示，自己出社會後便開始定期定額，至今已持續20多年，雖然最近3年才認真研究股市，但長期累積資產的習慣早已建立。另有人透露，已連續7年每月買進標普500指數，至今仍未打算停止。

此外，有網友反駁，投資資歷長短不應成為判斷策略正確與否的唯一標準，認為指數型長期投資重視的是風險管理與時間累積，並非每位資深投資人都能勝過大盤。有人直言「難道玩當沖幾十年的人，真的就比較會賺錢？」質疑單純以股齡評斷投資能力。

一名自稱擁有近30年股齡的網友則提醒，自己從不鼓勵別人押上全部身家，並建議保留至少三分之一的緊急預備金，強調沒有人能保證10年後的市場走勢。隨著台股波動加劇，這場討論也讓長期投資與套牢硬抱之間的差異，再度成為股民關注焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。