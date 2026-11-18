台股近期震盪劇烈，高價股也難逃賣壓，昔日萬元股正式跌破萬元大關。一名網友在Threads發文表示「在此宣布，台灣已經沒有萬元股了」，並貼出股王信驊(5274)、川湖(2059)及穎崴(6515)的股價截圖，顯示三檔高價股均出現明顯跌勢，其中信驊跌破萬元關卡，引發超過42萬次瀏覽，不少股民感嘆「這波真的殺到大家懷疑人生」、「萬軍覆沒」。

原PO在Threads貼出三張股票報價截圖，顯示信驊股價來到9845元，下跌955元、跌幅8.84%；川湖股價6520元，下跌605元、跌幅8.49%；穎崴則來到3430元，下跌275元、跌幅7.42%。其中，信驊盤中最低一度下探9720元，川湖最低6480元，穎崴最低3335元，反映高價股面臨沉重賣壓。

過去台股高價股受到市場追捧，部分個股股價曾突破萬元，成為投資人關注焦點。然而，隨著近期台股大幅修正，高價股也接連回落，尤其信驊跌破萬元整數關卡，象徵台股暫時失去萬元股，讓不少投資人感受到市場氣氛轉變。

貼文曝光後，網友紛紛感嘆高價股跌勢驚人，留言「太猛了，打對折欸」、「穎崴1/3了」、「過去的萬千金股都慘慘慘」、「今年真的大家有機會買到腰斬股」，也有人直呼「我的股王啊」、「這波真的殺到大家懷疑人生」、「比悲傷還悲傷的故事」，顯示高價股修正幅度讓市場相當震撼。

部分股民則分享自身投資經驗，有人透露「我買過快兩萬的價格，雖然是零股，但就是坑」，另有人表示「這讓我想到年初買過7533的信驊」，還有網友指出「信驊從高點下來跌幅超過五成，但我還是買不起」，反映高價股即使經歷大幅修正，對一般小資族而言，投資門檻仍然不低。

不過，面對高價股大跌，也有投資人開始留意進場機會，有人表示「反正我是買了一股」、「我才剛要進場」，甚至有網友透露「今天一大早就掛了跌停價，可惜沒買到」，顯示市場仍有資金嘗試逢低布局。

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