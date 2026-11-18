台股近期劇烈震盪，不少投資人面臨龐大虧損。一名網友在PTT股板以「畢業了-200多萬」為題發文，曬出證券交易損益截圖，顯示單日已實現虧損高達234萬8711元，無奈表示今年上半年賺進的獲利幾乎全數吐回，決定暫時退出股市。貼文引發熱議，更釣出大批苦主分享慘況，有人透露近期資產縮水2000萬元，還有人遭到融資斷頭，損失500萬元。

原PO表示，觀察17日台股開低後反彈無力，研判後續可能進入技術分析所稱的「C波」下跌走勢，認為跌破前波低點的個股已不適合繼續持有，即使出現反彈，幅度恐怕也相當有限。

對於後續行情，原PO悲觀預估，2027年台股加權指數可能落在36000點至42000點區間震盪，且這僅是大盤表現，個股恐怕更加疲弱，甚至有超過半數股票面臨熄火。他感嘆「上半年賺的剛好吐回」、「今年又是幫券商打工的一年了」，言語間流露對股市的失望。

貼文曝光後，不少網友也分享自身投資損失，有人表示「這波我少了2000萬吧，心裡苦不PO就是了」，另有人透露「我目前-1400」、「我吐一千萬」、「我昨天一天就少300了」，甚至有網友指出「沒事啦，我上上禮拜五就被斷頭了-500」，顯示近期市場震盪讓不少投資人承受巨大壓力。

其他苦主也陸續現身，留言「我今年大概損四五百了，我是淨虧，不是獲利回吐」、「只買正2ETF跟少量個股也能-400，做白工了」、「我也是-200多，還在撐，救命啊」，還有人表示自己雖然尚未虧損本金，但今年累積獲利已經大幅縮水，感嘆近期行情讓先前努力幾乎化為烏有。

不過，也有不少網友認為，原PO只是將上半年獲利全數回吐，並未真正賠到本金，稱不上股市「畢業」，紛紛表示「這不叫畢業，這是退場」、「沒賠到本金，不錯了」、「賺的吐回去而已，哪門子畢業」，甚至有人直言「才200萬」，引發其他網友反駁「一堆酸民幫人說兩百萬不算啥，又不是自己的錢當然沒感覺」。

此外，部分股民將「畢業文」視為市場可能接近低點的反向訊號，留言「訊號來了」、「有畢業文才是買點的開始」、「再來2篇，我考慮進場」，也有人提醒投資人應留意融資風險，認為在市場劇烈震盪期間，槓桿操作容易放大損失。

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