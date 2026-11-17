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台股盤中跌破4萬！郭哲榮喊年底挑戰5萬點揭：AI需求未減、3大反彈關鍵
台股繼昨（16）日暴跌2635點後，今（17）日早盤再度上演劇烈洗盤，一度跌破40000點大關並翻紅上沖下洗。
針對市場擔憂輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳離職及美國擴大晶片管制恐導致台廠掉單，摩爾投顧分析師郭哲榮直言「根本杞人憂天」，強調目前震盪多屬情緒面干擾，只要終端需求還在，AI股就不會熄火，並重申年底台股仍有機會上看50000點。
郭哲榮引述曾參與「兆元宴」的科技業老董觀點指出，第一線接單業者煩惱的不是掉單，而是產能缺口如何填補。
他以數字比喻，若客戶需求100、工廠僅能供應70，就算需求降至80，產能依舊供不應求，包含台積電在內的產能至今仍然吃緊。此外，美國多家大型銀行近期傳出網路異常疑遭外部攻擊，也印證AI發展越快、資安升級需求越高，AI絕非泡沫。
展望後市三大轉折關鍵，郭哲榮點出台灣時間明（18）日清晨5時20分將揭曉的輝達財報最為重要。
市場預期第4季營收約1250億美元、每股純益（EPS）約2.76美元，若財測優於預期且代理執行長柯蕾絲能清楚交代「客戶融資落實」與「晶片出貨進度」，將有助資金回流股市。
此外，隨著川普表態不反對黃仁勳回歸、後天輝達將召開員工大會，以及11月21日多頭轉折時點逼近，皆為潛在利多。
個股表現方面，受惠雲端大廠自研晶片（ASIC）題材的聯發科今日逆勢上漲逾4%，測試、廠務、矽晶圓及被動元件族群則受大盤拖累拉回。郭哲榮認為多數企業產能滿載的基本面未變，呼籲投資人面對台股跌破40000點的恐慌盤勢切勿認輸，應把握拉回分批布局的機會。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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