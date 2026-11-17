台股今（17）日上演驚險震盪，受到美股全面收黑、台積電ADR重挫6.34%影響，加權指數開盤下跌493.44點，隨後跌幅擴大至1254點，最低來到39786點，失守4萬點大關。不過，盤中隨著台積電強勢反彈，指數一度急拉1747點翻紅，市場傳出國安基金進場護盤的說法，引發投資人關注。

根據《自由時報》報導，台積電早盤跌破2200元後，股價一度翻紅大漲55元，帶動加權指數衝上41533點、上漲493點。然而，電子股賣壓未見緩解，台積電隨後再度翻黑，指數也跟著回落，盤中跌幅一度超過600點。報導將急拉走勢歸因於國安基金出手，但未提供當日實際買進金額或官方交易明細。

相關消息在PTT股市板引發討論，不少投資人質疑護盤效果，認為即使盤中出現強勁買盤，仍難以抵擋後續賣壓。隨著指數再度下探，留言陸續出現「外資提款機」、「出手怎麼還跌」等批評，也有人認為，在台股市值持續擴大的情況下，國安基金能發揮多少支撐效果，仍有待觀察。

另有投資人質疑，盤中突然急拉是否足以證明國安基金已經進場，認為不能僅憑指數走勢判斷買盤來源。部分留言則指出，國安基金過往護盤績效雖受到關注，但歷次進場時的指數位置與市場環境不同，不能直接推論這次也能快速扭轉跌勢。

值得注意的是，隨著午盤賣壓再度湧現，留言陸續回報指數跌破4萬點，之後又短暫重返關卡，顯示多空持續拉鋸。對於後續走勢，部分投資人期待政策買盤提供支撐，另一派則擔心外資賣壓尚未結束。台股能否守穩4萬點，仍須觀察權值股表現與後續資金動向。

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