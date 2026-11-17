帳戶裡面的錢變多了，真的會讓你有種變有錢的錯覺。

我去年拿房屋增貸了一些錢出來。後來可能也是因為今年以來股市漲得非常瘋狂，所以真的有一種飄飄然的感覺，覺得自己越來越有錢了，花錢也比較大手大腳。

我其實常常提醒自己：財商應該就是從「覺得自己變有錢」，到「發現自己還是沒什麼錢」的那個階段成長起來的。

如果經歷過一次財富大幅擴張後又縮水，那下次擴張的時候，可能就不會這麼有飄飄然的感覺了。

但不得不說，帳面上的數字增加（雖然多數是借貸出來的），真的會讓人覺得沒有必要太過於節省。

有人說，在總資產萬分之1以下的數字，通常人是不太有感覺的。例如你有300萬的資產，可能就會覺得300塊以下的花費不用太過計較。

但如果你是用借錢來得到這些資產，可能也會有同樣的錯覺。例如說你的帳上資產原本只有100萬，靠借貸增加了200萬之後，帳面上雖然有了300萬的資產，你可能同樣會覺得300塊以下的花費不算什麼。但問題是你的淨資產其實只有100萬啊，所以這300塊的花費，事實上是會對你造成影響的。

股市上漲也是一樣，股市漲漲跌跌很正常。有可能你今年初資產只有300萬，到年底變成600萬，但後年又變回350萬。

如果你已經習慣了有600萬資產的消費模式，再回到350萬的時候，可能習慣一時改不過來，會讓你的資產在幾年內縮水得比想像還要快。

我現在真的會常常提醒自己，不要花錢花得太過頭。今年的股市就算是上天給我的禮物，我要做的事情就是好好守住它。

這種感覺有點像統一發票中了200萬的頭獎，你開始會去想說，有什麼東西買了可以讓生活變得更好？

例如：我一直以來都覺得電腦效能太差，其實換好一點的大概也就七、八萬塊，並不是負擔不起，所以最近就一直想要把電腦升級上去。但同時我還做了其他事情：

旅遊的升級：從一般規劃日本行，變成去海島的度假村 小孩子的水壺換成不鏽鋼品牌 家裡有些家電也都升級過了

單看這些事情都沒什麼，某方面來說也蠻值得做的，但全部合在一起就會覺得：哇，還好今年以來股市上漲很多，否則全部疊加在一起，我可能負擔不起這樣的消費。

我覺得股市真是一種修煉。在上漲的時候，要學著讓自己的慾望不要膨脹得太快；下跌的時候，也要學著保持信心、抱住股票，而且思考自己在過程中的消費是不是升級得太過頭了。

不管接下來股市是漲還是跌，多數人的人生都還很長。我們在累積資產的同時，好好把自己的財商建立起來，這才是可以長長久久的理財之道。

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