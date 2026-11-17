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記憶體股淪重災區！大摩降評華邦電、旺宏等4檔 示警2028年供需反轉
台股近期震盪，記憶體族群成為重災區。摩根士丹利證券（大摩）近期一口氣調降華邦電、旺宏、群聯及力積電的投資評等，就連維持看好的南亞科，也將股價預期下修至550元。大摩強調，儘管記憶體需求依然強勁，但投資人應在雲端資本支出成長放緩的跡象浮現前，先行降低相關持股部位。
大摩指出，記憶體與雲端半導體後續面臨的主要風險，在於成長動能能否持續。隨著獲利預估上調可能接近高峰，加上2028年伺服器生產能見度轉弱，市場可能提前調整相關企業的評價，而非等到實際需求下滑才反應。
傳統記憶體方面，大摩預估供需缺口將逐步收斂，至2028年恢復正常。由於產業固定價格的長期合約相對較少，業者雖能在景氣上行時快速調漲價格，但需求轉弱後也缺乏價格保障。因此，訂單動能放緩、產品漲價速度減弱，都可能成為後續股價修正的催化因素。
消息引發PTT股板討論，部分投資人質疑大摩選在記憶體股價大幅回落後降評，留言直言「機構會這麼好心？」、「大摩想趁低進貨」，也有人認為「反著看，要噴了」，甚至將這波修正視為逢低布局的機會。
不過，另一派投資人則認同記憶體具有景氣循環特性，提醒股價往往提前反映未來獲利變化，不能只看目前需求強勁或本益比偏低。也有人關注記憶體價格何時真正回落，認為供需尚未明顯轉弱前，終端產品不一定立即降價。整體而言，大摩降評引發多空交鋒，2028年供需變化及雲端資本支出走向，成為後續觀察焦點。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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