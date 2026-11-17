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台股大跌遭嫌「美股漲也跌、跌更慘」！投資人點出台積電權重過高問題
台股近期劇烈震盪，引發投資人不滿。一名網友在Dcard股票板發文抱怨，台股表現明顯落後美股，直言「美股大漲時，你還是跌！美股小跌時，你又跌超慘」，質疑台股走勢疲弱，貼文隨即引發討論。
有投資人坦言，雖然預期台股會下跌，卻沒想到跌勢如此猛烈。不過，也有人持不同看法，認為台股先前表現強勢，即使其他國家股市下挫，台股仍處歷史相對高檔，反駁「前幾個月台股超強美股跟條死魚一樣」，提醒不應只看近期跌幅。
其中，台積電權重過高成為討論焦點。有留言指出，台積電占台股指數權重約42%，使其他個股容易受到其漲跌牽動，即使企業營收、獲利表現良好，也可能因台積電遭外資賣超而下跌，質疑台股過度集中單一權值股，削弱分散投資效果。
面對股市修正，部分投資人選擇分批布局，分享「買市值型，小跌小買、大跌大買」，並建議保留備用資金、避免恐慌操作；也有人設定跌幅10%自動買入。另有留言認為，短線應觀察趨勢、適時減碼或停損，避免在下跌過程中過度加碼。
此外，國安基金動向也引發討論，有人擔心後續護盤力道變化，也有人認為長期投資不必過度在意短線震盪。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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