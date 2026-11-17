台股近期走勢震盪，引發投資人對後市的擔憂。一名網友在Dcard股票板發文，憂心台股這波跌勢可能一路下探30,000點，並提及美國民主黨放緩AI基礎建設、輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳人事風波，以及蘋果執行長庫克可能接掌輝達的傳聞，直言「台股感覺真的不太妙」。

原PO以「台股這波會不會殺到30000點」為題，擔心AI產業相關消息持續影響股市表現。不過，貼文提及的政策、人事變動及接班傳聞，並未提供進一步佐證，相關說法仍有待查證。

文章引發討論，有人從長期報酬角度分析，指出「今年台股報酬60%」，認為未來幾年報酬可能偏低，才能符合長期平均年化報酬率10%的概念。但其他人反駁，平均報酬應以更長時間衡量，且均值回歸不一定發生在隔年，也可能延後至2029年。

對於台股可能下探的點位，有人認為即使回落至30,000點，從長期低點觀察仍不算弱勢，但也擔憂跌勢恐造成投資人承受重大損失；另有人直接喊出25,000點，顯示部分投資人對後市更加悲觀。

不過，也有人質疑庫克接掌輝達的傳聞，認為相關說法缺乏可信度；另有留言提及國安基金進場，對台股後續走勢抱持不同看法。

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