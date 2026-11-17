輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳能否重返執行長職位，再度引發關注。根據《CNBC》報導，一名知情人士透露，輝達董事會目前無意討論讓黃仁勳回任，現階段重點仍是涉及國家安全的相關調查。儘管已有18萬人連署支持他復職，董事會仍持續尋找下一任執行長人選。

報導指出，黃仁勳上週坦承婚外情，隨後又傳出涉及公司員工及Alice Huang的相關指控，在壓力升高下辭去執行長職務，結束33年任期。輝達已聘請Wachtell Lipton律師事務所，調查相關行為是否危及美國國家安全或造成公司機密外洩。至於外界盛傳黃仁勳可能回歸，知情人士表示，董事會尚未展開相關討論。

儘管如此，科技業仍有不少人士支持黃仁勳復職，包括特斯拉執行長馬斯克、Y Combinator執行長Garry Tan及Epic Games執行長Tim Sweeney。美國總統川普也表示，對黃仁勳回任持開放態度，並稱美國國家安全未受到威脅。不過，輝達董事會已著手挑選獵才顧問公司，協助尋找新任執行長。

消息傳出後，PTT股板掀起討論，有人認為黃仁勳短期內回任機會不高，直言「想太多 怎麼可能會回去」、「在國會證明他清白前不可能回任」，也有人指出「回去不是不可能 但絕不是現在」，認為相關調查尚未結束，董事會難以立即改變決定。

另有留言質疑董事會決策，表示「沒老黃的NV就只是個空殼公司」、「遲早會認清事實 讓黃回任」，也有人認為「這些消息就是用來炒股」。從目前報導來看，黃仁勳回任仍存在不確定性，後續調查結果與董事會的人事安排，將是外界觀察重點。

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