台股16日再度遭遇猛烈賣壓，加權指數單日重挫2635.04點，創下史上第二大跌點紀錄。中央銀行總裁楊金龍今日在立法院表示，近期台股劇烈震盪主要受到3大因素影響，並強調若沒有國安基金進場，市場波動恐怕更大。相關發言被轉貼至PTT股板後，隨即引發熱烈討論，不少股民驚訝直呼「蛤？已經進來了？」質疑護盤效果。

楊金龍指出，近期影響台股走勢的因素包括市場對AI產業融資的疑慮、美國期中選舉結果帶來的不確定性，以及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳事件，形容後者如同「短期亂流」，對金融市場造成衝擊。

針對外資近期大舉匯出，楊金龍則表示，央行判斷外資主要是獲利了結，並非因為恐慌而撤離市場。他強調台灣經濟基本面仍佳，外資將投資獲利及股利匯出，屬於全球資產配置策略的一環。此外，央行去年曾發現投機性資金活動並及時處理，今年以來則未發現類似問題。

然而，楊金龍一句「如果國安基金沒有進場，台股波動度會更大」，卻意外成為PTT股民討論焦點。原PO認為，這番話等於證實國安基金已在場內護盤，但面對外資持續賣超，恐怕仍難以阻擋跌勢，甚至形容國安基金被當成外資的「提款機」。

不少網友對國安基金是否已實際進場感到錯愕，紛紛留言「蛤？已經進來了？」、「這是有護盤的結果喔」、「今天這像有進場？」、「進場了還這樣跌」、「所以原本要跌停喔？」也有人苦笑表示「最痛的一句話，蛤，已經進來了？」質疑市場仍大幅下挫，護盤成效究竟如何。

另有網友擔憂國安基金資金規模難以抗衡外資賣壓，直言「進場被當提款機，不進場會當什麼呢？」、「國安基金才幾千億，是能跟外資對幹多久」，還有人追問「國安基金還剩多少沒進場？」、「進場是進多少？不講我怎麼知道要不要信你」，希望相關單位進一步說明實際投入情況。

不過，也有不同聲音認為，國安基金的主要功能在於穩定市場信心，而非保證股市上漲。有網友指出「國安的資金占整體市場體量也沒多大，更多是穩定市場情緒」，另有人認為若缺乏護盤力量，台股跌勢可能更加劇烈。

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