台股16日遭遇猛烈賣壓，加權指數單日重挫2635.04點，創下台股史上第二大單日跌點紀錄，僅次於今年7月17日的2953.71點。一名網友在Threads整理台股歷史前15大單日跌點，發現光是2026年就占了13次，讓他忍不住感嘆「這是一個2026恐懼支配的時代」，貼文吸引超過11萬次瀏覽，引發股民熱烈討論。

原PO分享的統計圖表顯示，台股歷史最大單日跌點發生於2026年7月17日，當天重挫2953.71點，16日下跌2635.04點則躍居第二名，第三名為2025年4月7日的2065.87點。此外，今年7月28日、11月6日也分別下跌2030.83點及1873.08點，均名列歷史前五大跌點。

歷史前15大單日跌點中，2026年就包辦13次，其中8次集中在下半年，僅2024年8月5日及2025年4月7日並非發生於今年。原PO看完統計忍不住形容「要你命三千」，感嘆今年股市波動之劇烈。

貼文曝光後，不少股民直呼今年行情實在難以承受，有人表示「誰說第四季是必漲行情，這兩個月根本是血洗行情」、「2026太恐怖了，我能順利走完2026嗎」，也有人苦笑「買了就跌，砍了就彈，該怎麼玩」，道出近期投資人面對劇烈震盪的無奈。

更有網友坦言，經歷多次千點跌勢後，自己似乎已逐漸麻痺，留言「才2000多點」、「現在就算看到跌3000點，好像也沒那麼在意了」，甚至有人形容，帳面虧損100萬元與1000萬元似乎都已失去感覺，反映市場震盪對投資人心理造成的壓力。

不過，也有網友提醒，隨著台股指數基期持續墊高，單純比較下跌點數容易放大市場波動的觀感，應搭配跌幅百分比觀察，才能更客觀衡量不同時期的跌勢。有人直言「看點數不如看百分比」，認為未來歷史最大漲跌點紀錄可能更加頻繁出現。

另有投資人指出，與其過度關注指數單日下跌多少點，更應重視自身投資組合的回撤幅度、資產配置及風險承受能力。也有人表示，儘管短期行情劇烈震盪，仍看好台股長期表現，期待未來重新挑戰5萬點關卡。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。