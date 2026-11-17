台股近期震盪劇烈，不少高檔進場的投資人面臨套牢壓力。一名網友近日在Threads分享自己的持股狀況，透露買進被動元件大廠國巨*（2327）後，帳面虧損已超過76萬元，跌幅高達34.68%，讓他陷入是否停損的兩難，忍不住發文求救「我不敢停損，已賠70幾萬，怎麼辦？」貼文吸引超過50萬次瀏覽，更釣出其他慘賠百萬元的苦主分享經驗。

從原PO公開的庫存截圖可見，他持有國巨*共3500股，平均買進成本為630元，目前股價約411.5元，帳面虧損達76萬4750元，報酬率為負34.68%。原PO坦言，眼看股價持續下跌，卻始終不敢認賠出場，擔心錯過後續反彈機會，因此詢問「什麼時候能漲回6字頭？還有機會解套嗎？」

貼文曝光後，意外釣出不少虧損慘重的投資人。一名網友透露，自己已在11月6日將現股全部出清，最終認賠超過100萬元，虧損幅度約28%，並感嘆若能更早停損，損失原本可以大幅減少。他表示，不願繼續承擔潛在股災風險，因此選擇認賠離場。

另一名苦主則表示，自己今年投資虧損幅度已達40%，累計損失超過600萬元，回應原PO「還好啦，才賠70幾」，讓其他網友見識到股市修正下更驚人的虧損金額。此外，也有人分享過去買進國巨的經驗，曾在高檔套牢多年，後來卻因提早賣出而錯失後續漲勢。

面對原PO的困境，不少網友建議及早停損，避免資金持續被套牢，直言「難道要等到賠100萬才停損嗎？」也有人提醒，與其執著於過去投入的220萬元，不如重新思考目前剩餘約144萬元資產的配置方式，避免受到沉沒成本影響投資判斷。

不過，也有網友認為，若沒有急迫資金需求，可以考慮繼續持有，等待產業景氣回升。有人表示「均價630有機會回吧，但有得等」，也有人建議逢低加碼降低成本，但提醒應評估自身資金能力，不宜盲目攤平。

另有網友指出，國巨*若要從411.5元回到630元，股價仍須上漲約53%，短期解套並不容易。部分投資人認為600元附近可能存在套牢賣壓，也有人悲觀看待後續走勢，認為仍有下跌風險。

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