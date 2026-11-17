美國民主黨擴大對川普政府及商界盟友的監督，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克成為首波調查對象。兩名民主黨籍參議員要求SpaceX保留限制烏克蘭使用星鏈（Starlink）與星盾（Starshield）的相關紀錄，並釐清白宮及美國國防部是否參與決策。消息引發討論，不少人聯想到近期黃仁勳的人事風波，擔憂馬斯克成為下一個被針對的科技巨頭。

根據《華爾街日報》報導，民主黨參議員Jeanne Shaheen與Chris Coons指出，星鏈服務在10月13日至24日及11月12日曾發生中斷，影響烏克蘭軍事行動，因此要求馬斯克提交相關決策及通訊紀錄。馬斯克主張星盾系統的限制由美國軍方決定，最終權限在總統手中，但川普政府否認介入，雙方說法存在分歧。

除了星鏈爭議，民主黨也將馬斯克過去領導政府效率部（DOGE）的工作列為監督重點。隨著民主黨在期中選舉取得優勢，未來可能要求馬斯克及其團隊提交文件、出席作證。共和黨參議員Ted Cruz則警告，接下來恐出現長達兩年的黨派鬥爭。

消息傳出後，PTT股板掀起討論，有人直言「弄完黃爸換老馬?」、「下面一位 馬斯克」、「政治清算來了，黃仁勳只是開頭……」，也有人認為「老馬不太可能被一樣手法鬥下台 對公司的掌握度不同」，指出馬斯克對SpaceX的控制力較強，未必會面臨相同結果。

不過，也有不同聲音認為國會調查具有正當性，留言指出「這個確實要查查」、「違法的事為什麼不能查」，另有人強調「國會調查也只是讓事情水落石出 國會沒有起訴跟判決權」。隨著星鏈限制決策權歸屬受到質疑，馬斯克與川普政府的說法能否獲得釐清，成為後續調查焦點。

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