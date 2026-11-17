新台幣兌美元匯率逼近33元，引發央行是否陷入「低利率陷阱」的討論。一名網友在PTT股板指出，台灣對外出超創歷史新高，新台幣卻持續走弱，認為台美利差可能是關鍵因素，並質疑央行是否因房貸規模龐大，而難以透過升息穩定匯率。

原PO分析，新台幣存款年利率不到2%，若換成美元投資長期美債ETF，年收益率可能達5%，兩者利差成為資金轉向美元的誘因。他進一步引用央行資料指出，截至今年9月，台灣購置住宅貸款餘額高達12兆元。以貸款1,000萬元為例，若利率從不到3%升至7%，每年利息將由不到30萬元增加至70萬元，房貸族負擔恐大幅增加。

原PO也引用「蒙代爾不可能三角」，指出貨幣政策自主、匯率穩定及資本自由流動難以同時兼顧，質疑台灣是否已因房貸壓力而限制升息空間，陷入穩定匯率與資金流動的兩難。

文章引發討論，有人認為央行早該升息，留言指出「央行就是沒種在行情好的時候升息」、「現在升息股房齊炸」、「當初就不應該讓這麼多人借錢買股買房」。也有人擔憂升息將衝擊槓桿投資，直言「台灣多少人借錢炒股 升到5%那些質押仔被逼還錢」。

不過，也有不同聲音認為，升息未必能改善當前問題，指出「到底為什麼一堆人以為升息會變好」，另有人認為資金外流與科技業赴美投資有關，不能單純歸因於利差。部分留言則提醒，若現在才大幅升息，恐同時衝擊股市、房市及租屋族，反映央行在匯率與金融穩定之間面臨的政策爭議。

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