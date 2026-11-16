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黃仁勳回不了輝達！「台灣黃種人」遭政治追殺 陳嘉偉：台股進入長線空頭

聯合新聞網／ 綜合報導
承通投顧副總經理陳嘉偉認為，黃仁勳難以重返輝達，並指稱涉及美國政商勢力及種族因素，同時示警台股已進入長線空頭。（美聯社）
承通投顧副總經理陳嘉偉認為，黃仁勳難以重返輝達，並指稱涉及美國政商勢力及種族因素，同時示警台股已進入長線空頭。（美聯社）

面對台北股市今（16）日江河日下一路重殺、跌破43000點與42000點關卡，承通投顧副總經理陳嘉偉在節目中對後市提出極度保守的警訊。

陳嘉偉指出，台股先前既然能在短短三天內大漲6000多點，自然也可能在短短一週內全數跌回來，目前市場已是「利空乍現進入主跌段」，並看壞大盤將步入長線空頭，直言未來台股恐一路回測五年線支撐，且照理來說國安基金也應等到五年線位置才進場護盤

針對市場目前仍有不少人引頸期盼輝達NVIDIA）創辦人黃仁勳能夠回歸，陳嘉偉則斷言「根本回來不了」，並直指這起風波的本質就是一場政治追殺；他分析，黃仁勳身為台灣人、黃種人，在美國政商體系與國家利益考量下，公司董事會與美國政府最終一定會要求他下台並換成白種人接任

陳嘉偉進一步透過字卡「黃仁勳得罪多少人？」剖析其難以回任的四大主因：

第一，黃仁勳過去力挺開放對中晶片銷售，觸動美國政壇敏感神經；

第二，輝達憑藉GPU與CUDA建立起難以撼動的生態系護城河，引發業界與監管層戒心；

第三，他公開力挺開源模型，與部分封閉式AI巨頭立場相左；

第四，則涉及AI發展究竟該「限速」或「加快」的話語權之爭，種種因素都讓黃仁勳成為眾矢之的。

除了商業利益衝突，美國政治角力更是關鍵。陳嘉偉在「共和黨建制派的反撲」分析中指出，隨著萬斯將敗選原因歸咎於美伊戰爭，共和黨建制派近期動作頻頻，不僅發動共和黨委員會調查黃仁勳，甚至提出共和黨彈劾赫格塞斯。

他更警告，目前發難的還只是共和黨，「民主黨都還沒出手」，一旦兩黨政治力量全面介入，黃仁勳絕無重返執掌大權的空間。

陳嘉偉更沉重提醒台灣投資人，黃仁勳過去對台灣越友善、雙方供應鏈綁定越深，未來一旦失去這層保護傘，台灣科技業所承受的反撲與傷害就會越重。

在操作策略上，他點名包括被動元件大廠國巨、光通訊廠上詮以及矽晶圓大廠環球晶等標的，認為在空頭架構下皆適用「空補空補」的偏空操作邏輯，呼籲投資人在主跌段行情中務必保持高度戒心。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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