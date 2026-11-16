台股收盤暴跌2635點、跌幅6.03％！郭哲榮喊「錯殺」…看好台指期結算迎轉折

台股今（16）日遭遇沉重賣壓，加權指數終場收在41,040.08點，暴跌2,635.04點，跌幅達6.03%，接連失守43,000點與42,000點兩道整數關卡。

面對台股再度重挫，摩爾投顧分析師郭哲榮中午發表評論，直言目前盤勢明顯遭到「錯殺」，強調AI產業長線成長趨勢未變，短線恐慌下殺反而可能提供分批布局機會。

針對輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳離職風波，郭哲榮指出，目前支持黃仁勳回歸的連署人數已突破15萬人，他認為仍有一定機率重返輝達。另一方面，市場傳出新一代Vera Rubin平台供應出現瓶頸，放量時間可能延至明年，使高階材料及光通訊族群承受賣壓。不過，他強調GB300仍持續正常交貨，認為市場過度放大個別供應鏈的短期影響。

郭哲榮並引述兩項AI產業訊號，指出戴爾（Dell）創辦人近期提及，輝達H100晶片租金較一年前上漲近六成，反映算力需求仍然強勁；另據其援引的彭博報導，AI新創Anthropic公開發行的認購需求約達發售股數六倍，顯示機構資金對AI產業仍具信心，並非全面看淡AI發展前景。

觀察台股盤面，測試、廠務工程、ASIC、矽晶圓及被動元件等供應鏈普遍回檔。郭哲榮認為，相關企業基本面與擴產訂單並未出現明顯變化，股價下跌主要受到整體盤勢拖累，不宜直接解讀為AI產業需求反轉。

展望後市，郭哲榮維持台股長線多頭看法，並看好本周三（18日）台指期結算可能成為盤勢轉折契機。他認為，短線急跌提供投資人重新檢視布局機會，但台股能否止跌回穩，仍須觀察後續資金動向與企業基本面表現。

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