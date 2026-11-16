快訊

科技業力挺！台北101外牆今晚點燈聲援黃仁勳…文字內容曝光

散戶自亂陣腳？台股寫歷史第二大跌點 三大法人賣超1,140億元

民進黨8連霸議員遭爆婚外情！兒接棒參選發聲：家人早知情

聽新聞
0:00 / 0:00

台股收盤暴跌2635點、跌幅6.03％！郭哲榮喊「錯殺」…看好台指期結算迎轉折

聯合新聞網／ 綜合報導
台股16日收在41,040.08點，重挫2,635.04點、跌幅6.03%。摩爾投顧分析師郭哲榮認為台股遭到錯殺，AI產業長線趨勢未變，並看好18日台指期結算有望出現轉折。（聯合報系資料照）
台股16日收在41,040.08點，重挫2,635.04點、跌幅6.03%。摩爾投顧分析師郭哲榮認為台股遭到錯殺，AI產業長線趨勢未變，並看好18日台指期結算有望出現轉折。（聯合報系資料照）

台股今（16）日遭遇沉重賣壓，加權指數終場收在41,040.08點，暴跌2,635.04點，跌幅達6.03%，接連失守43,000點與42,000點兩道整數關卡。

面對台股再度重挫，摩爾投顧分析師郭哲榮中午發表評論，直言目前盤勢明顯遭到「錯殺」，強調AI產業長線成長趨勢未變，短線恐慌下殺反而可能提供分批布局機會。

針對輝達NVIDIA）創辦人黃仁勳離職風波，郭哲榮指出，目前支持黃仁勳回歸的連署人數已突破15萬人，他認為仍有一定機率重返輝達。另一方面，市場傳出新一代Vera Rubin平台供應出現瓶頸，放量時間可能延至明年，使高階材料及光通訊族群承受賣壓。不過，他強調GB300仍持續正常交貨，認為市場過度放大個別供應鏈的短期影響。

郭哲榮並引述兩項AI產業訊號，指出戴爾（Dell）創辦人近期提及，輝達H100晶片租金較一年前上漲近六成，反映算力需求仍然強勁；另據其援引的彭博報導，AI新創Anthropic公開發行的認購需求約達發售股數六倍，顯示機構資金對AI產業仍具信心，並非全面看淡AI發展前景。

觀察台股盤面，測試、廠務工程、ASIC、矽晶圓及被動元件等供應鏈普遍回檔。郭哲榮認為，相關企業基本面與擴產訂單並未出現明顯變化，股價下跌主要受到整體盤勢拖累，不宜直接解讀為AI產業需求反轉。

展望後市，郭哲榮維持台股長線多頭看法，並看好本周三（18日）台指期結算可能成為盤勢轉折契機。他認為，短線急跌提供投資人重新檢視布局機會，但台股能否止跌回穩，仍須觀察後續資金動向與企業基本面表現。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

郭哲榮 台股 台指期結算 黃仁勳 輝達 NVIDIA 摩爾

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台股崩跌失守42K、重挫1,900點！楊金龍：沒有國安基金跌勢恐更大

00878受益人數創177萬新高！配息1.25元 今最後買進日、11/17除息

台股盤中重挫逾2000點！0050成本100元陷兩難 股民勸「103敢買、100不敢買」

台積電股息一口氣從7元跳9元！達人揭「階梯式加碼」3優勢：避免市場誤判營運放緩

相關新聞

黃仁勳回不了輝達！「台灣黃種人」遭政治追殺 陳嘉偉：台股進入長線空頭

台股跌破4.2萬點，陳嘉偉警告進入長線空頭，並稱黃仁勳恐因美國政商角力無法回任輝達，籲投資人提高戒心

台股收盤暴跌2635點、跌幅6.03％！郭哲榮喊「錯殺」…看好台指期結算迎轉折

台股16日收盤暴跌2635點至41040.08點，郭哲榮指遭「錯殺」，認為AI長線需求未變，並看好18日台指期結算迎轉折。

台股上周大漲近4000點！今早盤中狂瀉1400點 五大利空一次看

台股早盤重挫逾1460點，報42211點附近，跌幅逾3%；輝達變數、美股科技股下跌、升息預期與中東風險齊襲，權值股承壓。

黃仁勳離職效應擴大！輝達5000億美元融資卡關 股民憂連鎖效應

黃仁勳辭任輝達執行長後，5000億美元AI融資計畫添變數；原參與6家機構中至少1家曾討論退出，至今未發放貸款，尚無正式取消消息。

黃仁勳回鍋輝達添變數！美財長貝森特要求外找CEO 股民怒批「下指導棋」

輝達傳黃仁勳辭職，美財長貝森特要求董事會從外部物色新CEO並整頓管理，網友質疑政府介入民企；黃仁勳回任仍待董事會決策。

輝達恐爆資深工程師離職潮！OpenAI傳出搶人 黃仁勳離職掀整隊跳槽隱憂

黃仁勳傳出辭任輝達職務，分析師指OpenAI等對手可能挖角資深工程師，整隊跳槽與離職潮說法仍無具體證據。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。