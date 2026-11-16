台股上周大漲近4000點！今早盤中狂瀉1400點 五大利空一次看

台股今（16）日早盤承受沉重賣壓，加權指數以43512.42點開出後一路走低，盤中最低下探至42211.49點，重挫逾1460點；截至上午9時38分，大盤大跌1379.08點、跌幅達3.16%，報42296.04點，成交金額已達3173.05億元。市場分析，今日台股早盤急挫主要受到五大關鍵利空交織衝擊：

一、輝達高層地震與監管變數

輝達（NVIDIA）即將於美國時間11月17日（台灣時間18日清晨）公布財報，但公司內部近期卻爆發重大變數。

前執行長黃仁勳日前辭去執行長及董事職務（目前由財務長克雷斯暫代），雖周末傳出矽谷支持者遊說其回任，但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表態輝達應從外部尋找新執行長，使接班人選陷入高度不確定性；同時，美國財長要求輝達董事會在10天內針對遵循晶片出口限制提出調查說明，美國國會也預計召開閉門簡報審查供應鏈安全，市場擔憂未來出貨節奏受阻，連帶衝擊鴻海、廣達、緯穎等台灣AI伺服器供應鏈信心。

二、美股費半重挫拖累權值股

受輝達股價上周五（13日）續跌逾2%、逼近160美元關卡拖累，美股科技股賣壓沉重，費城半導體指數重挫3.43%，台積電ADR下跌1.67%。

這股跌勢直接傳導至今日台股早盤，包含台積電（一度重挫50元）、聯發科、台達電及日月光投控等半導體與AI指標股全面走低，直接拉低大盤指數。

三、美國通膨黏著推升升息預期

美國最新公布的10月生產者物價指數（PPI）年增率達6.5%，創下近四年最大增幅，搭配先前強勁的消費者物價指數（CPI）與就業數據，打破市場對通膨降溫的期待；聯準會（Fed）官員接連釋出鷹派訊號，推升12月升息機率並帶動美國10年期公債殖利率突破5.1%，迫使原本估值偏高的AI與半導體成長股面臨重新定價壓力。

四、中東衝突升溫引發油價擔憂

周末期間中東局勢再度緊張，傳出伊朗針對美軍防空雷達發動無人機攻擊，以及荷莫茲海峽油輪觸雷消息（雖仍待美方進一步證實）。

地緣風險推升國際油價在每桶95美元高檔徘徊，進一步加劇市場對能源通膨失控的恐懼，促使資金在週一開盤時率先撤出風險資產。

五、短線漲多獲利了結與結算壓力

台股上周在國安基金進場與金管會限空令激勵下，單週大漲近4000點，累積了龐大的短線反彈獲利籌碼。

面對本周三（18日）台指期結算（目前外資期貨空單水位仍高），加上輝達財報揭曉在即，部分法人與短線資金選擇在財報公布前夕先行獲利了結、退場觀望，導致早盤賣壓湧現、跌勢擴大。

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