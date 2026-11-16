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黃仁勳回鍋輝達添變數！美財長貝森特要求外找CEO 股民怒批「下指導棋」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國財政部長貝森特主張輝達應從公司外部尋找新任執行長，並要求大幅整頓內部管理，引發政府是否過度介入企業人事的討論。（美聯社）
美國財政部長貝森特主張輝達應從公司外部尋找新任執行長，並要求大幅整頓內部管理，引發政府是否過度介入企業人事的討論。（美聯社）

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳傳出辭職後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）公開對接班人選表態，強調輝達必須「從公司外部」尋找新任執行長，並大幅整頓內部管理。相關言論引發討論，也讓黃仁勳是否有機會重返輝達，再度成為關注焦點。

根據中央社引述路透社報導，貝森特在福斯新聞節目中表示，輝達董事會應從外部尋找新領導人，並直言：「單就公司內部發生的事情來看，他們需要大刀闊斧整頓。」他同時要求董事會及外聘法律顧問，未來10天內針對公司遵守晶片出口限制的企業文化提出說明。

至於接班布局，英國《金融時報》報導，輝達董事會已接觸安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas），將其視為可能人選之一。不過，外部接班仍停留在報導階段，貝森特的發言也不代表美國政府已正式指定輝達執行長。

消息曝光後，PTT股板掀起討論，不少網友質疑政府介入民營企業人事安排，直言「財政部可以指導私人公司？」、「下指導棋了 我還以為輝達是國營企業 笑死」，也有人擔心外部領導人未必能延續黃仁勳建立的技術與研發文化。

另一派則從接班條件提出不同解讀，笑稱「黃仁勳現在不就是公司外部的人嗎 笑」、「黃仁勳現在已經是公司外部人士了」，認為黃仁勳若已離職，字面上也符合外部人選的條件。不過，這只是網友對發言的解讀，黃仁勳能否回任，仍須視董事會決策及後續調查結果而定。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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