輝達恐爆資深工程師離職潮！OpenAI傳出搶人 黃仁勳離職掀整隊跳槽隱憂

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳傳出於11月12日辭去執行長、總裁及董事職務，後續人才流動成為關注焦點。投資研究機構Citrini Research分析師Jukan在社群平台X發文指出，OpenAI及其他競爭對手可能正積極接觸輝達資深工程師，甚至不排除整個技術團隊集體跳槽，讓輝達面臨人才流失風險。

Jukan表示，他與多名業界人士交流後，最受關注的問題是，資深工程師是否願意繼續留在沒有黃仁勳的輝達。他分析，隨著輝達股價多年大漲，不少資深員工早已累積可觀財富，繼續留任的原因未必只是薪資，而是黃仁勳的個人魅力與領導能力。

他進一步指出，OpenAI及其他競爭企業可能趁機延攬人才，若有公司願意提供資深工程師專屬團隊，便可能吸引原有成員一起轉職。不過，相關說法目前仍屬分析與業界推測，尚無具體數據證實輝達已爆發大規模離職潮。

消息在PTT股板引發討論，部分網友認為黃仁勳對技術團隊具有重要影響力，直言「跟人不跟錢」、「這些人早就財富自由，不會想留在沒樂趣的地方」，也有人指出「高科技通常是整team一起走,單人沒啥用」，擔心競爭對手趁勢挖角。

不過，另一派對離職潮說法抱持懷疑，認為「財富自由離職就退休了... 跳槽幹嘛」，也有人質疑「幾萬人的公司喊打包，想太多」，更直言「又在恐，月底統計離職員工好嗎？ 恐沒證據又在幻想」。目前仍缺乏實際離職人數與挖角案例，輝達能否留住核心人才，仍須觀察後續人事變化。

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