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黃仁勳傳考慮回鍋輝達！馬斯克領矽谷大咖力挺 白宮態度成關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
黃仁勳傳出正考慮重返輝達執行長職位，馬斯克等矽谷企業高層公開聲援，但美國財長貝森特則呼籲輝達大幅改組領導階層。（路透）
黃仁勳傳出正考慮重返輝達執行長職位，馬斯克等矽谷企業高層公開聲援，但美國財長貝森特則呼籲輝達大幅改組領導階層。（路透）

輝達NVIDIA）創辦人黃仁勳傳出有意重返執行長職位。根據中央社引述英國《金融時報》報導，黃仁勳日前因婚外情爭議辭職後，已與親信討論回鍋可能性，矽谷企業高層也正集結力量，向輝達董事會施壓，希望促成他復職，甚至計畫爭取白宮支持。

報導指出，黃仁勳的一名盟友透露，支持者正籌組「戰情室」，推動他重返輝達。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）等人，也支持要求董事會「把黃仁勳請回來」的公開信，部分輝達員工同樣加入聲援。不過，輝達董事會仍在進行獨立調查，尚未確認黃仁勳是否回任。

然而，黃仁勳回鍋也面臨政治阻力。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）公開呼籲，輝達應在黃仁勳離職後大幅改組領導階層，與矽谷企業高層的復職訴求形成對比。另一方面，輝達董事會傳出已接觸安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas），但董事會表示尚未啟動正式接班程序。

消息傳至PTT股板後，引發兩派討論。部分網友對回鍋消息抱持期待，認為「老黃搞不好是最聰明的 我先退出 你們喬好再打給我」，也有人質疑貝森特介入企業人事，直言「貝森特這發言有點過界了吧，直接指導棋耶」。

不過，也有網友對消息真實性存疑，留言「假消息人士吧」、「那就是不會，傳你媽」，認為目前仍停留在知情人士說法，不能視為確定復職。據報導，輝達與黃仁勳的發言人均不予置評，董事會調查及接班安排仍待後續消息確認。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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