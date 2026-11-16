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台揚12月21日下市！股價連3跌停、股東反增36人…揭「有人接刀」風險

聯合新聞網／ 綜合報導
台揚因財報淨值為負數，將於12月21日終止上市。葉育碩指出，股價連續跌停之際，股東人數反而增加36人，引發關注。中央社
台揚因財報淨值為負數，將於12月21日終止上市。葉育碩指出，股價連續跌停之際，股東人數反而增加36人，引發關注。中央社

老牌網通廠台揚（2314）因財報淨值轉負，確定將於12月21日終止上市，股價卻在恢復交易後連續3個交易日跌停。財經觀察者葉育碩在臉書發文指出，台揚11月11日恢復交易後，股價直接跌停至6.66元，賣單大量堆積，3個交易日合計成交量僅375張，投資人即使想賣股，也未必找得到買家。

更讓葉育碩驚訝的是，台揚股東人數不減反增，從前一週的52,741人增加至52,777人，一週多出36人。他直呼：「哇塞，台揚都要下市了，怎麼還有人上車？」並提出幾種可能，包括有人想賭低價反彈、沒有注意下市消息，或受到不當投資訊息影響。

值得注意的是，股票下市並不代表股東持股立即歸零，也不等於公司會按照最後收盤價退還股款。一般而言，終止上市只是股票不再於集中交易市場買賣，若公司仍存續，股東原則上仍保有股份；但失去上市交易管道後，股票流動性可能大幅下降，想出售持股也會更加困難。

至於下市後能否拿回資金，必須視公司後續處置而定。若是現金收購、合併或股份轉換，股東可能依交易條件取得對價；若公司進入清算程序，則須先清償債務，剩餘財產才會分配給股東。台揚此次是因財報淨值為負數而遭終止上市，並非公告以特定價格收購股份，因此不能將最後成交價視為股東可領回的金額。

股票下市，錢拿得回來嗎？

一般下市股票仍在，但可能難以賣出
現金收購依公告條件取得對價
公司清算還清債務後，有剩餘才分股東
資不抵債股東可能一毛都拿不回

台揚因淨值為負下市，並非現金收購

下市不等於歸零，也不會按最後股價退款！

葉育碩提醒，投資人即使看見股價大跌，也應先了解公司基本面與重大公告，不能只因價格便宜就貿然進場。他形容，一家公司已經接近上市交易的終點，卻還有人選擇上車，值得投資人警惕。除股價跌幅，更應關注下市後的交易限制、公司財務狀況，以及是否仍有機會回收投資。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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