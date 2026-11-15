黃仁勳4.4兆輝達持股下周可賣！8.12億股恐掀賣壓、重演賈伯斯清倉？

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳卸下執行長職務後，手中龐大持股是否出售，成為市場關注焦點。根據外媒與標普全球市場財智資料，截至11月12日，黃仁勳仍持有約8.12億股輝達股票，市值達1,350億美元（約新台幣4.44兆元），最快可能在11月17日財報公布後開始處分持股。外界也聯想到蘋果創辦人賈伯斯1985年離開公司後，曾大幅出清持股的往事。

黃仁勳掌舵輝達33年，長期以來極少賣股。據報導，自1999年上市以來，他累計出售約30億美元股票，2024年及2025年則透過預先安排的交易計畫，分別賣出7.13億及10億美元。目前其持股比例雖不到5%，但8.12億股相當於輝達約6天的總成交量，若大規模出售，恐對股價造成壓力。

不過，黃仁勳能否賣股仍受法規限制。報導指出，由於近期婚外情風波及相關司法調查，若掌握尚未公開、可能影響股價的重大資訊，依法不得利用內線資訊交易。投資機構William Blair分析師也提醒，潛在賣股可能形成短期股價壓力，但目前並無黃仁勳確定出清持股的消息。

消息在PTT股板引發討論，部分網友擔心黃仁勳若大舉賣股，可能衝擊輝達股價，直言「這一賣輝達就沒救了」、「老黃賣 一定崩盤」，也有人認為「他如果要清倉 就是打算另起爐灶了」，將賣股與未來創業的可能性連結。

不過，另一派認為黃仁勳不太可能採取激進的清倉行動，表示「我不覺得會賣啦」、「再傻都不會賣在這邊，你各位省省吧」，也有人指出「他兒女跟女婿都還在公司，要幹嘛也要先考慮一下吧」。目前黃仁勳尚未宣布出售計畫，4.44兆元持股是否轉化為實際賣壓，仍有待後續申報與交易動向確認。

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