輝達H800晶片流入上海！彭博揭黃樂企業關聯 伺服器序號成線索

輝達（NVIDIA）晶片疑似違反美國出口管制流入中國，再有新證據曝光。據《彭博》報導，與輝達前執行長黃仁勳傳出婚外情的新加坡企業人士黃樂，其關聯企業涉及的上海資料中心，被發現使用原先售予新加坡公司的輝達H800晶片伺服器。相關文件與設備序號揭露晶片流向，也讓黃樂及其企業網絡涉及的轉運疑雲再度受到關注。

報導指出，新加坡輝達雲端合作夥伴Aperia曾向戴爾採購22台搭載H800晶片的伺服器，但相關設備後來出現在上海資料中心，並被列入當地企業2025年1月申報的193台融資抵押伺服器之中，整批抵押設備價值約4.85億元人民幣。此外，申報資料還列出52台搭載H100或H200晶片的美超微伺服器，以及119台技嘉伺服器，但技嘉設備的晶片型號尚無法確認。

企業關係方面，報導指出，黃樂創辦的上海龍騰智能運算，其股份早在2017年轉讓給黃愉；據其他媒體報導，黃愉是黃樂的姊妹。另有知情人士指出，上海資料中心負責人康偉是黃樂長期商業夥伴，據信也是其丈夫。不過，申報文件並未說明受管制晶片如何取得，也未證實黃樂親自參與相關交易。Megaspeed否認走私指控，輝達則婉拒置評。

消息引發PTT股板討論，部分網友質疑黃仁勳是否知悉晶片最終流向中國，表示「重點是老黃知不知道這些東西最後是到中國」，也有人認為「以老黃跟黃樂的關係，要說不知道不太可能」。不過，這些說法仍屬個人推測，報導並未提出黃仁勳參與轉運的直接證據。

另一派則認為，不應將晶片流向與黃仁勳個人責任直接畫上等號，反問「所以現在老黃知情的證據有找出來了嗎?」、「也只能證明她走私，你怎麼證明黃知道？靠腦補？」。也有網友質疑報導過度延伸，表示「一個新聞的臆測就能腦補成這樣XD」。目前文件主要揭露設備流向及企業關聯，黃仁勳是否知情、相關人員是否涉及違法，仍須由調查與司法程序釐清。

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