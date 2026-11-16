黃仁勳離職！輝達「AI央行」恐踩煞車 5305億美元布局受考驗

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳卸下執行長職務後，由他主導的AI產業融資布局面臨考驗。根據報導，截至7月26日，輝達在晶片採購、雲端服務、資料中心租賃、算力回購及相關擔保方面的承諾與上限，合計約5,305億美元。其中，晶片及產能採購承諾約2,790億美元，另包含OpenAI俄亥俄州資料中心的1,050億美元擔保，市場開始關注這套被稱為「AI央行」的資金支持模式能否延續。

黃仁勳離職後，高盛分析師James Schneider維持輝達「買進」評級，但將目標價從300美元下修至220美元，認為既有承諾仍會履行，未來要促成同等規模的合作卻更困難。瑞銀分析師Tim Arcuri也警告，相關融資交易短期可能停頓，讓AI生態系暫時失去超過500億美元的資金支持。不過，投行William Blair認為，真正面臨風險的是下一輪交易，而非已簽署的合約。

另一項焦點是黃仁勳今年8月與6家華爾街機構推出的5,000億美元AI融資平台，至今尚未完成任何交易。報導指出，輝達原本承諾承擔最高1,250億美元風險，但合作方希望提高每筆交易25%的擔保比例，導致協議遲遲未定案。隨著財務長克雷斯（Colette Kress）接任臨時執行長，其較審慎的風險控管態度，也讓後續融資政策受到關注。

消息引發PTT股板討論，部分網友擔心AI產業的循環融資模式面臨挑戰，直言「先不用想黃有沒有遠見,該先擔心套娃式的融資斷鏈...」、「擔保人沒了 錢還借嗎」，也有人認為「老黃就不想給七巨頭綁死 看來毛利要掉了」，擔憂黃仁勳離職可能牽動整體AI產業的投資信心。

不過，也有網友認為市場反應過度，表示「這不本來就說說給信心而已 啥都沒保證」、「錢就還沒發出去 錢出去靠邀 錢還沒出去也在靠腰」，另有人直言「大家都覺得泡沫會破 那就是不會破」。輝達預計美東時間11月17日公布第三季財報，屆時克雷斯首次以臨時執行長身分面對市場，融資平台進度及擔保政策是否調整，將成為觀察重點。

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