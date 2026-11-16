黃仁勳離職效應擴大！輝達5000億美元融資卡關 股民憂連鎖效應

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳辭去執行長職務後，由他推動的5000億美元（約新台幣16兆元）AI融資計畫也面臨變數。據外媒報導，原本參與計畫的6家華爾街金融機構中，至少已有1家在黃仁勳離職前一天討論退出，而整項計畫至今尚未發放任何貸款，引發外界對AI產業資金鏈的關注。

根據《紐約時報》13日引述3名知情人士說法，黃仁勳今年8月與6大金融機構共同宣布融資計畫，參與者包括阿波羅全球管理、貝萊德、黑石集團、布魯克菲爾德資產管理、高盛及KKR，目標是協助AI企業取得資金購買高價晶片，推動資料中心與運算基礎設施建設。

不過，這項計畫在黃仁勳離職前就已遇到阻礙，主要爭議集中在金融保證條件，各方對擔保規模仍有分歧。AI投資銀行Forum Markets董事愛德華茲（Michael Edwards）更將輝達比喻為AI產業的中央銀行，凸顯黃仁勳在AI投資與融資體系中的影響力。

消息傳出後，PTT股板掀起討論，有人認為黃仁勳是促成合作的關鍵人物，直言「頭都換了 退出很正常」、「正常，在商言商，老黃不在了我還借輝達錢幹嘛？重新來談阿」，也有人擔心融資計畫生變，恐衝擊AI產業投資信心。

另有部分留言將焦點放在AI產業的資金循環與供應鏈風險，表示「雨天收傘是金融業的本能」、「金融圈收傘大家都會出事 但一直吹下去也是會出事」。不過，也有人持不同看法，認為「這也還好吧 本來就是備忘錄而已」，指出金融機構討論退出不代表整項計畫已經喊卡。目前報導僅提及至少1家機構曾討論退出，尚不能認定6大機構已撤資或5000億美元計畫正式取消。

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