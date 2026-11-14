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爸預言台股即將崩盤…她持有0050慌了！過來人給實用建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，父親近期頻頻警告台股即將崩盤，讓手中持有0050的她感到不安。示意圖，聯合報系資料照
一名女網友分享，父親近期頻頻警告台股即將崩盤，讓手中持有0050的她感到不安。示意圖，聯合報系資料照

一名女網友分享，父親近期頻頻警告台股即將崩盤，讓手中持有元大台灣50（0050）的她開始感到不安。由於自己對股市走勢沒有太多判斷能力，面對父親不斷示警，也讓她猶豫是否該先賣出持股避險？貼文曝光後引起討論。

這名女網友在Dcard以「0050這次要完蛋了嗎？」為題，指出父親近期不斷強調台股即將崩盤，讓她對手中的0050感到相當恐慌，卻又不知道是否應該聽從長輩建議、趁早脫手。

這名女網友進一步說明，由於缺乏市場判斷經驗，只好上網詢問其他投資人，好奇是否該把0050賣掉？究竟該如何看待手中的持股？

貼文一出後，不少網友都表示「如果買股票沒有自己的中心思想，賣掉對妳而言會比較好」、「他績效好就聽，不好就別管」、「妳會問這種問題，代表當初買0050也只是跟風，根本沒認真去研究0050」、「反正妳也會跑去跟你爸說：我該不該聽網友的」、「怎樣？你爸是外資是不是」、「自己要去學怎麼看K線吧，你自己是要賺價差的還是拿配息？」。

此外，也有網友回應「0050如果玩完了，台股也差不多了」、「0050完蛋，全台灣一起睡公園」、「0050是要放十年的，你賣掉幹嘛」、「0050規劃放長期的話沒差，留一定比例的現金在身上，等抄底」、「0050這種東西就是放到你退休，然後定期定額逢低買進，其他的別管就對了」。

事實上，近期台股劇烈震盪，0050一度跌至89元，吸引投資人趁低點進場。本站曾報導，一名網友分享，自己趁0050大跌時，以每股約89元買進11張，投入資金接近百萬元，雖然當天股價就出現反彈，但他並未賣出，如今看到美股開始回升，反而後悔當初買得太少，好奇0050是否還有機會跌回89元甚至更低。

對此，網友認為台股可能已接近階段性低點，回應「不會，國家隊護盤了，低點已經過了。」、「差不多到這了吧 都跌出4萬了」，也有人直言「早早就all in了，89太貴了啦」，認為不同進場時間的投資人，對便宜價格的認定也不相同。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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