8萬元不投資0050拿去買課！實戰課還沒上就遭拒退費 掀兩派論戰

花近8萬元學理財，結果連實戰課都還沒上，就因觀看預錄影片而無法退費？一名網友在Dcard代發文章，分享當事人購買理財講師Will黃士豪「個人財務逆向工程」課程的消費爭議。當事人表示，原本期待有人帶領實際操作，沒想到報名後才得知實戰課額滿，須等待1至2個月，後續申請退費也遭拒，引發討論，更有人直言「8萬還不如拿去買0050」。

當事人指出，當初因Podcast及YouTube節目認識黃士豪，受到實戰教學吸引，加上說明會早鳥優惠倒數，決定刷卡近8萬元。報名後，客服要求先完成預錄課程，甚至提醒特定章節必須觀看，但當事人認為內容與期待不符，於報名不到一週內提出退費，卻收到「系統顯示已點開 15 個章節，因此無法退費。」的回覆。當事人質疑，既然參加實戰課必須先觀看影片，為何照做反而失去退費資格，並表示已向消基會申訴及諮詢律師。

對此，一名自稱課程專案經理（PM）的人員在留言區回應，課程主要教授價值投資、公司分析及美股選擇權，並非提供明牌或帶進帶出。至於要求先看預錄課程，是希望學員建立基礎，再透過實戰課的分組競賽與討論練習分析企業；對方也表示，實戰課名額已由先前60人擴增至近160人。不過，該則回應未直接說明當事人提出的退費爭議。

不少網友認為近8萬元的理財課程價格偏高，質疑是否值得投入，有人留言「8萬還真貴，800我都不想上」、「8萬買0050不行嗎？」，也有人表示「這些錢拿去買0050 還比較實在勒」，認為一般投資人可以先透過書籍、免費資源及ETF建立理財觀念，不必急著購買高價課程。

另有網友將焦點放在退費機制，質疑客服要求觀看影片，卻又以觀看紀錄拒絕退費的合理性，也有人建議蒐集購買須知與對話紀錄，循消費申訴或法律途徑處理。這起爭議的核心不只是8萬元能否拿去投資0050，而是課程提供的服務、實戰教學安排及退費條件，是否與消費者報名前的理解一致。至於相關條款是否合法，仍須依完整契約及具體事證判斷。

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