德國豪華汽車品牌賓士（Mercedes-Benz）傳出暫停德國本土後續投資，甚至將關閉工廠生產線列入評估。據外媒報導，賓士希望將部分員工每週工時從35小時延長至40小時，卻不增加薪資，勞資雙方歷經4個月談判仍無共識，引發外界對德國汽車產業競爭力的討論。

賓士生產業務主管席貝（Michael Schiebe）指出，目前德國的成本結構已不利於公司繼續投資。面對中國汽車品牌競爭、當地製造成本偏高及銷售壓力，賓士希望透過延長工時改善生產效率，但工會並未接受相關方案。

德國部分汽車製造業員工適用每週35小時的團體協約，賓士提出增加5小時卻不加薪，成為談判爭議核心。公司也表示，雖然希望避免關廠，但在經營環境惡化下，已不得不更具體評估相關選項。目前尚未正式公布關廠或裁員計畫。

消息傳到PTT股市板後，不少網友對每週35小時的工時感到驚訝，留言「40小時不是基本嗎？這樣都不行？」、「製造業40小時都不願意...」，也有人認為德國汽車產業面臨中國競爭，若無法改善成本，恐使更多產能移往海外。

不過，另一派認為爭議不在40小時本身，而是公司要求員工增加工時卻不加薪。有人直言「不給錢還要人家多上班，傻惹」，也有人反問「付35小時的薪水要人做40h的班」，質疑企業將成本壓力轉嫁勞工。雙方觀點分歧，也讓德國製造業如何兼顧勞動條件與國際競爭力，再度成為討論焦點。

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