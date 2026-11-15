川普早在8月賣輝達！最多套現100萬美元 如今股價創16個月新低

美國總統川普名下投資組合被揭露，早在今年8月21日就曾賣出價值50萬零1美元至100萬美元的輝達（NVIDIA）股票。隨著輝達股價11月12日下跌4.34%，收在166.19美元，創約16個月新低，這筆交易再度引發關注，也讓「白宮股神」成為投資人討論焦點。

根據美國政府道德辦公室公開的財務申報，輝達在川普賣股當天收盤價為214.72美元，截至11月12日已下跌22.6%。不過，同份文件也揭露，川普投資組合8月另有五筆輝達買進交易，合計金額最高約158萬美元，其中兩筆發生在賣出之後。白宮先前強調，相關資產由第三方金融機構管理，投資決策由獨立經理人負責。

另一方面，原報導指出，川普先前曾獲悉黃仁勳相關爭議，並在輝達董事會考慮撤換黃仁勳期間，關切其離職可能對美股造成的衝擊。川普也曾公開肯定黃仁勳對美國AI產業的重要性，並表示相信他未來仍有機會東山再起。

消息傳到PTT股市板後，不少網友將賣股時間與輝達近期跌勢連結，留言「不愧是K線自己畫的男人」、「股神不叫巴菲特 叫川普」，也有人質疑是否涉及資訊優勢。不過，這些都是網友的猜測，現有交易申報並不足以證明川普本人提前掌握股價走勢，或存在內線交易。

另一派則指出，川普並非只有賣出輝達，8月也有多筆買進紀錄，且股價在8月賣出後仍一度上漲，因此不能單憑一筆交易就認定成功逃頂。有人直言「他8月買的還比賣的多 哪來內線」，也有人認為賣股與黃仁勳人事風波相隔近三個月，兩者是否存在關聯仍缺乏直接證據。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。