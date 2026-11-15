黃仁勳與代理CEO爆分歧！AI擔保案從2500億縮至1050億美元 內幕曝光

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳傳出離職風波後，內部決策分歧也受到關注。據《華爾街日報》報導，黃仁勳與財務長克瑞斯（Colette Kress）曾因AI資料中心融資與信用擔保安排出現不同意見，爭論焦點包括擔保風險、客戶選擇及投資回報。報導並指出，黃仁勳曾在8月會議中批評克瑞斯過度重視財報，未能協助制定策略。

這場分歧源於輝達以信用支援協助雲端業者取得融資，再透過營收分潤與晶片銷售獲利的商業模式。報導指出，黃仁勳的女婿Nico Caprez與副總裁Raj Mirpuri曾向業者推介相關安排，但克瑞斯要求釐清擔保價值及預期報酬，部分交易隨後暫停，審查程序也變得更加嚴格。

其中，OpenAI相關的俄亥俄州資料中心案尤其受到關注。報導稱，原先曾討論高達2,500億美元的信用支援，後來縮減為最高1,050億美元的條件式擔保，並預計自2028年起隨相關設施及租約條件逐步生效。這筆金額並非輝達立即支付的現金，而是在符合特定違約條件時才可能產生的支付義務。

消息傳出後，PTT股市板出現兩派看法。部分網友擔憂，讓財務背景主管主導科技公司，可能影響長期技術布局，有人表示「一家科技公司不是以技術為本位，讓財務主導準備完蛋」，也有人聯想到英特爾過去的經營困境，質疑輝達未來是否會過度偏重財務紀律。

不過，另一派認為克瑞斯只是履行財務長應有的風險控管責任，有人直言「公司不看財報看啥?」，也有人反問「CFO做他應盡的風險告知 這叫做有嫌隙?」。部分留言更質疑媒體將正常的內部決策討論解讀為高層不和，認為財務審查與技術擴張本就需要相互制衡，不能僅憑一次會議爭論就斷定雙方關係破裂。

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