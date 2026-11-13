黃仁勳「淨身出戶」輝達不一樣了 ！陳嘉偉：若庫克真的接班會殺爆台灣供應鏈

針對輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳正式辭去董事長、總裁、執行長及董事職務「淨身出戶」，承通投顧分析師陳嘉偉在影音節目中直言，自2023年、2024年以來，整個AI行情的規劃與藍圖就是由黃仁勳一手制定，他在AI領域的地位就如同蘋果的賈伯斯。

如今黃仁勳正式下台，輝達已不再是過去認識的那個輝達，不僅AI神話就此破滅，台股更將迎來一場可能超越2008年金融海嘯與2000年網路泡沫的「超級大空頭」。

陳嘉偉分析，黃仁勳下台後的連鎖效應才正要開始，他不僅是輝達的靈魂人物，原本更有60多位高階主管直接向他匯報，一旦企業文化改變，極可能引發核心工程師出走潮...

此外，外傳美國總統川普希望由蘋果執行長庫克接班，陳嘉偉示警「庫克真的來接班就慘了」，因為庫克向來是標準「會殺爆供應鏈」的領導人，對高度依賴輝達訂單的台灣供應鏈而言將是巨大衝擊。

在產業與資金層面，陳嘉偉指出，黃仁勳過去扮演「AI中央銀行」的角色，承諾了龐大的外部融資與算力合作案，如今隨著他離職，新任執行長是否認帳充滿變數，包含Nebius、CoreWeave等依賴外部融資的第三方算力企業已面臨估值重挫與融資成本上升的風險，

加上OpenAI募資縮水與算力重複計算的疑慮浮現，AI產業正陷入「火燒連環船」的完美風暴。

回歸台股盤面表現，陳嘉偉表示，今日台股早盤雖一度大漲逾1200點，但隨即開高走低、高低落差高達900多點，呈現「反彈無量、下殺出量」的標準逃命波，包括早盤跳空鎖漲停的聯發科午盤打開下殺，以及AI伺服器、記憶體、PCB與被動元件等族群紛紛開高走低重挫。

由於國安基金過早在年線進場護盤已顯失靈，預計大盤在結束初跌段後，下週將正式跨入跌幅更深的主跌段，中期目標直指五年線位置，提醒投資人務必嚴防空頭風險。

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