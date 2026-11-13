聯發科逆勢衝漲停！輝達人事風波掀ASIC利多 投資人看傻：不是該跌嗎

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳傳出辭職風波，市場對AI產業前景出現疑慮，聯發科股價卻逆勢走強，盤中甚至一度觸及漲停。一名投資人在PTT股市板發文表示，自己今年3月才進入股市，一個多月前以4600元買進聯發科，眼看股價一路跌至3800元，原本預期受到輝達消息衝擊，可能進一步跌破3400元，沒想到股價不跌反漲，讓他相當困惑。

原PO指出，自己與朋友討論後，原先認為即使輝達對聯發科影響有限，AI相關股票仍難逃下跌壓力，因此早已做好長期持有的心理準備。然而，聯發科當天意外強勢上漲，與原本預期完全相反，讓他忍不住發問，希望有人能客觀分析背後原因。

貼文曝光後，不少網友將聯發科上漲歸因於ASIC（客製化晶片）題材。有留言指出「ASIC崛起阿」，也有人直言「nv烙賽=asic出路變好」，認為若輝達未來競爭優勢受到影響，雲端服務供應商（CSP）可能加快自研晶片布局，讓聯發科等ASIC相關業者獲得更多關注。

另有網友將焦點放在Google的TPU布局，表示「Google陣營的 預期Tpu會起來」，也有人提到創意、世芯等相關業者，認為客製化晶片可能進一步搶占GPU部分應用市場。不過，這些說法主要反映投資人對產業版圖變化的預期，尚不能直接證明聯發科當天上漲就是受到單一消息帶動。

也有另一派認為，短線股價漲跌未必能找到明確原因，有人表示「就是炒作而已啦想太多」，也有人提醒「老師有沒有跟你講不要看新聞做股票」。部分留言則認為，股價走勢往往與個人預期相反，單憑輝達人事消息就判斷所有AI股都會下跌，可能忽略不同企業在GPU與ASIC產業鏈中的競爭關係。

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