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黃仁勳3至4年內重返輝達？前推特CEO大膽預言 傳1600則內部留言力挺復職

聯合新聞網／ 綜合報導
前推特執行長科斯特洛預測，輝達可能在3至4年後重新邀請黃仁勳掌舵，另傳內部員工留言力挺復職，引發外界關注。（路透）
前推特執行長科斯特洛預測，輝達可能在3至4年後重新邀請黃仁勳掌舵，另傳內部員工留言力挺復職，引發外界關注。（路透）

輝達NVIDIA）創辦人黃仁勳傳出因婚外情風波辭去執行長、總裁及董事職務，未來動向引發關注。前推特Twitter）執行長科斯特洛（Dick Costolo）在社群平台X預測，輝達可能在3至4年後重新找回黃仁勳掌舵。此外，外媒報導，輝達內部一篇呼籲董事會重視員工意見的貼文，已吸引超過1600則留言，多數表態支持黃仁勳復職。

科斯特洛認為，輝達未來若出現一至兩季業績不如預期，董事會可能重新邀請黃仁勳回歸。他直言「每個人都憤怒15分鐘，而美國人最愛的莫過於東山再起的勵志故事。等著瞧！」不過，黃仁勳是否回鍋仍充滿變數，報導指出，他目前可能優先面對美國國會聽證與相關調查，後續發展將影響重返輝達的可能性。

除了回歸輝達，黃仁勳也被點名可能轉往馬斯克旗下企業。報導提及，馬斯克曾對延攬黃仁勳的提議回應「這將是我的榮幸」，但尚未證實有正式邀約。預測平台Kalshi則顯示，黃仁勳加入SpaceX或xAI的押注機率一度達27%。至於直接退休，考量黃仁勳長期投入科技產業的工作風格，外界也持續關注他是否會選擇重新出發。

消息在PTT股市板引發討論，部分網友看好黃仁勳重返輝達，有人表示「本來就一定會回來，短期避風頭而已」，也有人認為「等公司被董事會玩爛就會哭著求老黃回來了」。另有留言指出，輝達高度仰賴黃仁勳的領導風格與技術決策，認為他仍有機會重新掌舵。

不過，另一派對回歸可能性抱持懷疑，有人直言「很難，完全不可能」，也有人認為「先看聽證處理得怎樣再想後面會不會回來比較實在」。另有網友提醒「不要把NV除了老黃之外的都看成智障好嗎」，強調輝達並非只靠黃仁勳一人運作。從國會調查、董事會態度到未來經營表現，黃仁勳能否重返輝達，目前仍沒有明確答案。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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