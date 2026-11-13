台股恐再崩回2萬點？黃仁勳下台掀AI股疑慮 台廠供應鏈成焦點

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳傳出下台風波，引發台股投資人對AI供應鏈前景的擔憂。一名網友在Dcard發文指出，過去幾年台灣科技廠受惠輝達AI熱潮，若未來失去黃仁勳主導，恐怕難以維持原有成長動能，甚至擔心台股再度重挫，回到2萬至3萬點區間。

原PO進一步假設，若蘋果執行長庫克（Tim Cook）未來接掌輝達，可能重演蘋果過去對供應鏈嚴格控管成本的模式，讓台廠面臨毛利率、營業利益率及淨利率「三率三降」壓力，連帶使AI概念股本益比遭到下修。他也猶豫是否該趁股市反彈先行獲利了結，以免後續回檔侵蝕投資成果。

貼文曝光後，部分網友認同黃仁勳對台灣供應鏈的重要性，有人表示「所有技術路線、合作伙伴都由他說了算」，也有人擔心美國高科技製造回流政策可能衝擊台廠，直言「黃倒了是對台灣大不利」。另有留言認為，若輝達未來轉向成本控管，台灣供應商的獲利空間恐面臨壓力。

不過，另一派認為原PO過度悲觀，反駁「輝達不是黃仁勳一個人的…他倒了又怎樣」，也有人指出「輝達很多選臺廠，不是為了臺灣，而是臺廠很多競爭力本來就很強」。部分網友強調，台灣在晶圓代工、封裝及上下游供應鏈仍具優勢，不代表輝達更換領導人就能輕易取代既有合作廠商。

至於台股是否會再度崩跌，留言看法同樣分歧，有人認為「台積電崩台股才會出事」，也有人反問「那你做空了嗎？」。另有網友指出「黃仁勳倒下了，那輝達倒了？AI泡沫化了？」質疑將人事風波直接等同產業衰退的說法。從台廠競爭力、供應鏈成本到AI需求前景，各方意見不一，而庫克接任、台股跌回2萬點等情境，目前都只是原PO的假設，尚非已發生的事實。

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