黃仁勳下台衝擊台灣AI供應鏈！李鎮宇示警「短多長空」　台積電影響最小

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳出因緋聞風暴下台，引發台灣AI供應鏈關注。台新新光金控首席經濟學家李鎮宇分析，黃仁勳離任恐使輝達決策趨於保守，拖慢AI機櫃升級速度，對台廠形成「短多長空」格局。其中，2027年下半年至2028年的新機櫃規格戰將是關鍵，台灣AI概念股也可能面臨本益比修正壓力。

李鎮宇指出，黃仁勳過去如同供應鏈的「國王」，能強勢推動新技術與機櫃規格升級。若改由專業經理人接掌，經營重心可能轉向成本控管、庫藏股及維持毛利。短期內，未來兩季已敲定的訂單與規格預料不受影響，但長期若技術升級放緩，台廠投入資本支出與擴廠的誘因也將減弱。

此外，黃仁勳離開後，四大雲端服務供應商（CSP）對輝達的議價能力可能提高，進一步加速自研晶片（ASIC）布局。不過，李鎮宇認為台積電受到的影響相對有限，因為無論晶片由輝達、AMD或雲端業者設計，最終仍需要晶圓代工。至於黃仁勳能否重返輝達，他也因年齡與時間因素，認為複製賈伯斯回歸蘋果的機會相對渺茫。

消息在PTT股市板引發討論，有人擔憂台廠未來面臨成本壓力，直言「財務仔 上台第一件事都是降成本 供應鏈要哭哭了」，也有人認同李鎮宇的分析，表示「台廠供應鏈『短多長空』 (怕!)」。此外，針對美國可能加強AI晶片出口管制，李鎮宇也提醒台灣供應鏈應主動自清，避免面臨更嚴格的執法風險。

不過，另一派認為現在判斷衝擊仍太早，有人反問「這要自清什麼...下多少單發多少貨一台1億你敢呼弄?」，也有人指出「又不是砍單」，認為不必過度悲觀。另有留言表示「不管是誰當CEO, TSMC還是地球上最重要的 沒有之一」。從機櫃升級、AI融資到出口管制，輝達未來的經營方向，已成為台灣供應鏈接下來的重要觀察焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。