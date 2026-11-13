黃仁勳曾批接班人「只會看報表」！輝達代理CEO砍半AI融資承諾

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因私人關係爭議辭去執行長職務，由財務長克雷斯（Colette Kress）暫代。《華爾街日報》調查揭露，黃仁勳過去曾公開批評克雷斯缺乏策略決策能力，甚至形容她只是擅長編製財務報表的財務長，兩人對AI基礎建設融資策略也存在明顯分歧。

報導指出，今年8月黃仁勳召集高階財務主管討論龐大融資承諾時，曾打斷克雷斯簡報，形容她像「受驚嚇的鹿」。雙方最大爭議來自輝達與OpenAI合作的俄亥俄州資料中心計畫，原先涉及約3,000億美元晶片採購，輝達一度考慮提供高達2,500億美元財務擔保，克雷斯介入後將承諾削減一半，並要求建立更嚴格的投資評估機制。

隨著AI產業循環融資疑慮升高，輝達8月底暫停部分信用支持交易，相關投資也受到更嚴格審查。克雷斯過去曾任職微軟、思科及德州儀器，加入輝達超過十年，長期負責財務管理。如今接掌代理執行長職務，外界也關注輝達是否從積極擴張轉向重視財務紀律。

消息在PTT股市板引發討論，不少人擔心輝達失去黃仁勳後，恐怕難以延續過去的創新速度，有人直言「沒有老黃的NV已廢」、「沒有夢想 只有成本」，也有人認為財務背景主管較適合控管風險，未必能帶領科技公司持續突破。

不過，另一派認為克雷斯只是暫代執行長，不必過早判定輝達未來發展，有人反問「CFO不看報表要看代碼嗎」，也有人指出「本來一個團隊就要有不同意見，不然會走向極端」。從黃仁勳積極布局AI，到克雷斯要求檢視融資報酬，兩種經營思維的差異，也讓輝達接下來的投資方向成為討論焦點。

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