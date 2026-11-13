黃仁勳陷婚外情私德爭議！郭哲榮直言馬斯克「比較混蛋」：企業家不靠人設賺錢

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因私領域婚外情風波正式請辭執行長、總裁、董事長及董事職務，引發科技圈與資本市場高度震撼。

回顧這波道德風暴延燒之際，摩爾投顧分析師郭哲榮在昨（12）日的影音節目中，便曾針對黃仁勳的私德爭議與企業家形象提出獨到看法；他直言，若以道德高標準檢視，特斯拉執行長馬斯克的行徑其實「比較混蛋」，且黃仁勳並不是靠個人形象或「人設」賺錢的明星，私領域風波並未動搖其商業價值。

郭哲榮在昨日節目中談及黃仁勳的婚外情風波時表示，涉及已婚對象確實容易在社會觀感上引發較大的道德爭議，也難免讓部分將其視為偶像的投資人感到失望。

然而，他拿科技圈另一位指標人物馬斯克對比指出，馬斯克不僅在世界各國留有多名子女，甚至曾與女下屬受孕生子後便分手，若論私德爭議與自私程度，他認為馬斯克「比較混蛋」，但資本市場並未因此否定其企業成就。

針對外界批評黃仁勳過去營造愛家形象、如今人設崩壞，郭哲榮則分析，科技企業領導人不是靠「人設」賺錢的演藝明星，企業董事會與市場真正看重的，始終是領導人能否帶領公司創造獲利，以及是否涉及出賣公司或國家機密等實質違法行為。他當時便點出，只要沒有洩密或損害公司利益，單純的私德問題不應過度無限上綱。

郭哲榮也重申，外界無須因高層私德爭議或人事震盪而對科技產業過度恐慌，無論單一領導人去留如何，只要全球對算力與先進製程的實質需求依舊強勁，AI產業的長期發展趨勢便不會因此改變。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。