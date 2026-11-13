黃仁勳請辭輝達「台廠恐遭殺價」！ 郭哲榮：但AI趨勢不會因他不在而不見

輝達（NVIDIA）董事會12日正式發表聲明，執行長黃仁勳已請辭執行長、總裁、董事長及董事職務，並由財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長直至正式接任人選確定，消息一出導致輝達股價一度下挫14%。

回顧這項重大人事變動前夕，摩爾投顧分析師郭哲榮在昨日（12日）錄製的影音節目中便曾預先剖析，黃仁勳畢竟是輝達創辦人，若真的離職對輝達個別公司與台灣供應鏈議價空間一定會造成影響，但全球AI產業的長期發展趨勢絕不會因此改變。

面對今日凌晨正式引爆的黃仁勳請辭震撼彈，對照郭哲榮昨日在節目中的分析，他當時便點出「創辦人離職」對產業鏈的實質差異：黃仁勳作為輝達的精神領袖與創辦人，過去對台灣供應鏈廠商態度相對友善、較少採取極端殺價策略，一旦他離開執行長位置，輝達個別公司營運與台灣協力廠未來的議價空間確實會面臨較大變數與挑戰。

不過，郭哲榮在昨日影音中也明確強調，外界不應將單一領導人的去留與整體AI產業存亡劃上等號，「這世界上並不會因為黃仁勳不在，AI的趨勢就不見了」。

他引述台積電營運高層近期釋出「AI成長呈拋物線攀升、先進製程需求永無止境」的產業現況指出，只要全球對AI算力與資料中心的實質需求持續擴張，即使輝達高層出現重大更迭、短期引發市場失望性賣壓與股價劇烈震盪，全球AI基礎建設的長期成長軌道依然不會因此動搖。

隨著輝達董事會確認由財務長柯蕾絲暫代執行長，並宣示將在黃仁勳過去33年建立的基礎上繼續發展，市場關注焦點也將從人事震盪的心理面衝擊，逐步回歸到新任領導團隊的供應鏈政策以及全球AI資本支出的實質需求變化。

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