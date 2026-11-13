星巴克客製化加收費惹議⋯顧客量驟降？一票人認同：改喝別家

台灣星巴克近期調整飲品客製化收費規定，補奶、加糖粒等服務須額外支付15元，引發消費者不滿。企業家網紅「雪倫的隱藏版生活」彭思齊近日指出，自己明顯感受到星巴克顧客變少，進一步檢視過去6年營收與獲利表現，發現營收雖大幅成長，淨利增幅卻相當有限。相關新聞被轉貼至PTT股板後，也掀起網友對星巴克經營策略的討論。

彭思齊指出，台灣星巴克2019年營收約114.9億元、稅後淨利約6.4億元，2025年營收增加至約163億元，稅後淨利卻僅約6.8億元。換算下來，6年間營收成長約42%，淨利僅增加約6%，淨利率也從約5.6%降至4.2%。

彭思齊分析，企業營收持續擴大，獲利卻未同步成長，經營者勢必重新檢視成本結構，因此可以理解星巴克調整收費的考量。不過，她也提醒，若原本每週購買3杯的顧客，因新政策改向其他品牌購買1杯，業者便已失去該顧客三分之一的消費額，長期影響不容忽視。

一名網友在PTT轉貼新聞後表示，統一星巴克近期頻繁調整客製化收費，可能讓部分顧客轉往路易莎等其他咖啡品牌，好奇星巴克未來是否會因消費者流失而重新調整策略，或選擇延續現行政策。

貼文曝光後，不少網友認為，台灣咖啡市場競爭激烈，消費者未必非星巴克不可，紛紛點名路易莎、cama及便利商店咖啡等替代選擇。有人直言「基本上就是換別家喝」、「Cama好喝多了」，也有網友表示，自己雖然從未使用過相關客製化服務，但新政策公布後便不再消費。

不過，另一派網友認為，星巴克的競爭優勢不僅在咖啡本身，還包括門市空間、環境及品牌形象，因此客製化加價未必會明顯影響整體營運。有人指出，部分門市依然人潮眾多，也有人認為，新政策可能是為了降低額外製作工序，並調整客群結構。

此外，有網友質疑，單純比較2019年與2025年的營收及淨利，難以完整解釋獲利變化，仍須考量租金、原物料、通膨及市場競爭等因素。也有人認為，若目的是反映成本上升，直接調漲飲品售價5至10元，或許比針對客製化服務收費更容易被接受。

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