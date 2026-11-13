輝達目標價500砍到200美元！股民卻喊抄底：華爾街想吃貨

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）近期風波不斷，華爾街券商也開始調整投資評等。Baird將輝達評等降至「中立」，目標價更從500美元大砍至200美元，摩根士丹利則將輝達移出首選股名單。消息傳至PTT股板後，卻有不少股民認為，券商接連釋出利空消息，反而可能是進場訊號，直呼「可以抄底了」。

Baird分析師Gerra指出，輝達執行長黃仁勳近期陷入爭議，相關調查及管理層去留尚未明朗，加上美國可能進一步收緊對中國的晶片出口限制，因此決定採取較謹慎的投資立場。

據媒體報導，若美國重新禁止H200晶片銷往中國，輝達可能面臨約50億美元的存貨跌價損失。不過，相關金額仍屬分析師的情境推估，並非已經發生的損失。此外，東南亞資料中心需求變化，以及2027年大型雲端業者AI資本支出的成長速度，也被列為潛在風險。

至於摩根士丹利，則因輝達自10月初列入首選股以來，股價已下跌超過25%，依照內部停損政策將其移出名單，但仍維持「加碼」評等。

一名網友在PTT轉貼相關消息，經他整理指出，美國銀行、富國銀行及花旗等券商近期同樣調整推薦或目標價，顯示市場對輝達短期展望轉趨謹慎。

不過，貼文曝光後，許多網友並未因此看空，反而將降評視為買進機會，紛紛留言「訊號來了，就是買」、「降評是買點」、「現在不抄，什麼時候抄」、「底部到了？」甚至有人表示，已準備資金分批進場，認為輝達長期競爭力並未因短期事件消失。

另有網友質疑，華爾街券商可能藉由調降評等影響市場情緒，趁股價下跌時布局，直言「壓低吃貨太明顯」、「想吃貨吧」、「大摩消息要反著看」。也有人認為，過去喊出的500美元目標價本就過於樂觀，如今大幅下修，同樣未必能準確反映未來股價。

不過，仍有部分網友提醒，若黃仁勳真的卸任，可能對輝達經營方向及投資信心造成衝擊，不能單純將所有利空都視為買點。有人直言「CEO假如換了還All in？」認為管理層變動風險仍值得留意。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。