黃仁勳接班人選再添庫克！川普喊話引關注 台灣供應鏈憂衝擊

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期捲入私人爭議，外界開始討論可能的接班人選。繼超微（AMD）執行長蘇姿丰後，蘋果（Apple）前執行長庫克（Tim Cook）也出現在外部接班人選的分析中。不過，目前並無證據顯示輝達董事會已正式考慮由庫克接任，相關討論也在PTT股板引發熱議。

根據外媒分析，若輝達董事會尋求外部領導者，庫克被視為值得討論的人選之一。耶魯大學管理學院教授索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）指出，庫克過去成功接替蘋果創辦人賈伯斯，並帶領公司市值大幅成長，具備管理大型科技企業的經驗。此外，輝達也可能先由內部人士暫時領導，首席獨立董事尼爾（Stephen Neal）同樣受到關注，但目前均未有正式任命消息。

一名網友在PTT發文表示，雖然認為庫克不太可能離開蘋果，但假設由他接掌輝達，可能有助於兩家公司深化合作。不過，庫克向來以供應鏈管理及成本控制能力聞名，也讓原PO擔心台灣供應商未來可能面臨更大的議價壓力。

貼文曝光後，不少網友對接班討論抱持懷疑，留言「這是第幾個傳要接了」、「一直傳一直爽」、「名字換一換可以生一百則新聞」，認為外界接連提出不同人選，卻缺乏官方證實。另有人將焦點放在台灣供應鏈，直言「庫克上台供應鏈準備爆崩」、「這隻是砍價專精的」、「台灣代工廠瑟瑟發抖」，擔心若由庫克主導經營，可能進一步壓縮代工廠利潤。

此外，部分網友質疑庫克是否適合領導AI晶片企業，認為蘋果與輝達的核心業務不同，半導體技術及AI運算能力也是重要考量。有人直言「蘋果AI都生不出來了，還去接輝達」，也有人認為AMD執行長蘇姿丰或半導體產業出身的高層更適合。現階段庫克仍只是外界討論的人選，並非輝達已確認的接班安排。

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