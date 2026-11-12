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台股暴跌1165點「國安基金跑了喔？」外資僅賣超6億 三大法人反買超51億

聯合新聞網／ 綜合報導
台股12日重挫1,165點，三大法人卻買超51.59億元、外資僅賣超6.84億元，引發股民質疑「國安基金跑了喔？」但目前並無數據證實護盤資金撤退。記者鄭超文／攝影
台股12日重挫1,165點，三大法人卻買超51.59億元、外資僅賣超6.84億元，引發股民質疑「國安基金跑了喔？」但目前並無數據證實護盤資金撤退。記者鄭超文／攝影

台股12日重挫1,165.28點，收在43,091.87點，三大法人買賣超數據卻出現反差。根據證交所統計，三大法人合計買超51.59億元，其中外資及陸資僅賣超6.84億元，投信更逆勢買超123.85億元，讓市場好奇千點跌勢背後的賣壓來源。

進一步觀察，自營商自行買賣賣超29.80億元、避險操作賣超35.60億元，合計賣超65.40億元。三大法人成交比重為45.03%，意味著法人以外的交易同樣占有相當比重，但無法僅憑這項數據判斷實際賣方身分。

數據曝光後，PTT股市板掀起討論，不少股民原以為外資是千點殺盤的主要賣方，沒想到外資僅小幅賣超，紛紛留言「誰在賣？」「賣6億，台股跌一千多點??????」「小兒：這鍋我可不背」，對盤面走勢感到不解。

更有人將矛頭指向國安基金與官股資金，留言「國安偷賣？」「國安基金？」「國安基金已出場」，也有人猜測「八大官股賣的 散戶怎可能賣成這樣 之前狂接刀穩盤」，質疑是否有護盤資金趁反彈調節。

不過，這些說法都只是市場猜測，三大法人買賣超數據無法證實國安基金已經出場或正在賣股。台股千點重挫與法人逆勢買超同時出現，仍須進一步觀察官股券商、融資及其他籌碼變化，才能更完整判斷賣壓來源。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

三大法人 國安基金 台股 法人 外資 自營商 證交所

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