國安基金護不住？年線進場難擋趨勢向下…陳嘉偉大舉放空：華邦電可惜不能空

台股今（12）日豬羊變色，早盤一度由黑翻紅大漲268點，隨後一路重挫，尾盤跌點擴大至近1200點。

承通投顧分析師陳嘉偉在影音節目中指出，多頭市場普遍將今日重挫歸咎於輝達執行長黃仁勳的緋聞風波，但該消息早於盤前便已傳開，早盤強拉顯然是官方護盤結果；今日盤面真正的最大警訊在於「國安基金護不住了」，一旦大盤趨勢向下，過早在年線進場的國安基金將難以抵擋跌勢，若後續因護盤陷入橫盤震盪，橫盤時間拉得越長，未來跌勢將更為兇猛。

陳嘉偉分析，過去歷次國安基金進場之所以能大獲全勝，是因為當時大盤已跌至五年線甚至十年線的深跌位置；然而這一次國安基金卻在年線便宣布進場，在趨勢反轉向下的結構下，即便動用資金強力拉抬權值股台積電，也無法阻擋市場賣壓。

他直言，前幾日大盤反彈超過6000點卻呈現「無量反彈」，本就是標準的逃命波，隨著短線反彈滿足點已到，指數光是回測年線就具備逾5000點的修正空間。

在盤面族群表現上，陳嘉偉點名記憶體、AI伺服器、被動元件與PCB等四大族群全面走弱，並強調空頭趨勢下「見利多反而是放空時機」。

在記憶體方面，儘管外資報告示警且市場吹冷風，南亞科、旺宏、力積電與晶豪科早盤仍開高誘多，隨後雙雙重挫，華邦電盤中高低震盪更近10%，可惜因面臨融券強制回補而無法進行放空操作。

至於AI伺服器與電子零組件，陳嘉偉指出，即使緯穎這類股本大的權值大牛股，以及廣達、英業達剛開完法說會釋出明年高成長的樂觀展望，股價依舊照跌不誤，英業達更重挫近9%、領先破底；此外，在景氣下行階段，企業宣布擴產反而是利空訊號，包括宣布高階MLCC擴產的禾伸堂、斥資百億建廠的南亞均開高走低重挫，連帶拖累臻鼎-KY、欣興、南電、景碩及聯茂等PCB族群全面大跌，矽光子指標華星光亦同步重挫。

陳嘉偉強調，空頭走勢並非直線下墜，而是呈現「鋸齒狀」下跌，因此操作上必須採取「空在反彈高點、補在急跌支撐」的節奏。

他研判，今日台股急殺已正式宣告護盤失靈，目前大盤僅剛從初跌段準備跨入跌幅最深的主跌段，中期目標恐將回測五年線，建議投資人切勿迷信護盤行情，應趁反彈妥善控管下檔風險。

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