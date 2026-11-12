台股暴跌1165點失守44000點！美股大漲卻逆勢重挫 5大可能下跌原因

台股12日上演劇烈震盪，儘管前一晚美股四大指數全面收紅，台股卻逆勢走弱，終場收在43,091.87點，大跌1,165.28點、跌幅2.63%。

市場關注輝達（NVIDIA）相關爭議、AI族群評價壓力、權值股賣壓及日韓股市同步走弱等因素，以下整理五大可能原因。

輝達執行長黃仁勳醜聞連環爆 引發下台危機

繼日前坦承與疑似涉入情報活動的女子黃樂發生婚外情後，外媒今日進一步踢爆黃仁勳與直屬的輝達醫療保健副總裁鮑爾（Kimberly Powell）亦有不倫戀，嚴重觸犯企業內部利益衝突與公司治理紅線。

市場傳出輝達董事會正針對其去留進行緊急討論，不排除啟動接班或罷免程序，消息一出導致輝達美股盤後重挫逾7%至8%，直接重擊市場對AI龍頭領導層穩定度的信心。

華爾街投行集體下修輝達評價

由於黃仁勳任期不確定性、美國出口管制調查以及AI資本支出疑慮同步升高，多家華爾街大行接連調降輝達評價。

其中，知名機構Bernstein將輝達評等降至「與大盤持平」，並將目標價從400美元大砍一半至200美元；摩根士丹利與美國銀行也相繼將輝達移出首選名單，加劇了全球半導體與AI供應鏈的調節賣壓。

台積電與AI權值股淪為外資提款機

儘管台積電ADR昨晚大漲4.25%，但台北現股今日未能延續漲勢，開低走低成為壓盤重心，終場下跌60元、收在2335元，跌幅2.51%。

由於台廠與輝達供應鏈高度綁定，包括廣達、鴻海、台達電、奇鋐與京元電等AI概念股同步遭到外資大舉調節，引發盤面多殺多效應。

昨日大漲逾1500點後的獲利了結賣壓

台股昨日（11日）才剛上演報復性反彈，單日狂飆1545點。

在短線反彈幅度已大、部分搶短資金本就尋求出場之際，又逢國際重大利空突襲，導致獲利了結賣壓迅速出籠，加速指數由紅翻黑並一路向下摜壓。

亞股同步開高走低 引發外資區域性提款連鎖效應

今日亞洲主要股市全面走弱，日經平均指數早盤開高至61475.11點後翻黑下挫，截至下午2時38分下跌418.13點、報60830.46點（跌幅0.68%）；韓國綜合股價指數（KOSPI）同樣開高走低，截至下午2時37分下跌48.18點、報5327.18點（跌幅0.90%）。

由於台、日、韓同為全球AI與半導體供應鏈重鎮，外資機構在亞太區同步收緊風險部位，並將流動性極佳的台股視為變現提款機，進一步放大了盤中跌勢。

今日重挫主要源於單一龍頭企業的治理與政治風險引發系統性恐慌，而非AI產業基本面全面反轉。

後續台股能否止跌回穩，除了須緊盯輝達董事會的正式決議外，外資在台積電的賣超力道是否趨緩，以及日韓股市能否率先止穩，將是盤面最關鍵的觀察指標。

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