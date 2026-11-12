快訊

聯合報首度跟機直擊！空軍專機空姐 機上全程彎腰工作

人口探底／亞洲搶人戰升溫！日韓星泰誰才是下一個移民磁鐵？

4.6萬筆員工個資驚傳外洩！台積電證實 強調系統未見入侵證據

聽新聞
0:00 / 0:00

台股暴跌1165點失守44000點！美股大漲卻逆勢重挫 5大可能下跌原因

聯合新聞網／ 綜合報導
台股12日收在43,091.87點，重挫1,165.28點、跌幅2.63%，盤中高低震盪逾1,580點。市場關注輝達相關爭議、AI權值股賣壓、短線獲利了結及日韓股市同步走弱等五大可能因素。中央社
台股12日收在43,091.87點，重挫1,165.28點、跌幅2.63%，盤中高低震盪逾1,580點。市場關注輝達相關爭議、AI權值股賣壓、短線獲利了結及日韓股市同步走弱等五大可能因素。中央社

台股12日上演劇烈震盪，儘管前一晚美股四大指數全面收紅，台股卻逆勢走弱，終場收在43,091.87點，大跌1,165.28點、跌幅2.63%。

市場關注輝達NVIDIA）相關爭議、AI族群評價壓力、權值股賣壓及日韓股市同步走弱等因素，以下整理五大可能原因。

輝達執行長黃仁勳醜聞連環爆 引發下台危機

繼日前坦承與疑似涉入情報活動的女子黃樂發生婚外情後，外媒今日進一步踢爆黃仁勳與直屬的輝達醫療保健副總裁鮑爾（Kimberly Powell）亦有不倫戀，嚴重觸犯企業內部利益衝突與公司治理紅線。

市場傳出輝達董事會正針對其去留進行緊急討論，不排除啟動接班或罷免程序，消息一出導致輝達美股盤後重挫逾7%至8%，直接重擊市場對AI龍頭領導層穩定度的信心。

華爾街投行集體下修輝達評價

由於黃仁勳任期不確定性、美國出口管制調查以及AI資本支出疑慮同步升高，多家華爾街大行接連調降輝達評價。

其中，知名機構Bernstein將輝達評等降至「與大盤持平」，並將目標價從400美元大砍一半至200美元；摩根士丹利與美國銀行也相繼將輝達移出首選名單，加劇了全球半導體與AI供應鏈的調節賣壓。

台積電與AI權值股淪為外資提款機

儘管台積電ADR昨晚大漲4.25%，但台北現股今日未能延續漲勢，開低走低成為壓盤重心，終場下跌60元、收在2335元，跌幅2.51%。

由於台廠與輝達供應鏈高度綁定，包括廣達、鴻海、台達電、奇鋐與京元電等AI概念股同步遭到外資大舉調節，引發盤面多殺多效應。

昨日大漲逾1500點後的獲利了結賣壓

台股昨日（11日）才剛上演報復性反彈，單日狂飆1545點。

在短線反彈幅度已大、部分搶短資金本就尋求出場之際，又逢國際重大利空突襲，導致獲利了結賣壓迅速出籠，加速指數由紅翻黑並一路向下摜壓。

亞股同步開高走低 引發外資區域性提款連鎖效應

今日亞洲主要股市全面走弱，日經平均指數早盤開高至61475.11點後翻黑下挫，截至下午2時38分下跌418.13點、報60830.46點（跌幅0.68%）；韓國綜合股價指數（KOSPI）同樣開高走低，截至下午2時37分下跌48.18點、報5327.18點（跌幅0.90%）。

由於台、日、韓同為全球AI與半導體供應鏈重鎮，外資機構在亞太區同步收緊風險部位，並將流動性極佳的台股視為變現提款機，進一步放大了盤中跌勢。

今日重挫主要源於單一龍頭企業的治理與政治風險引發系統性恐慌，而非AI產業基本面全面反轉。

後續台股能否止跌回穩，除了須緊盯輝達董事會的正式決議外，外資在台積電的賣超力道是否趨緩，以及日韓股市能否率先止穩，將是盤面最關鍵的觀察指標。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 美股 黃仁勳 輝達 NVIDIA 指數 伺服器 台積電

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台股狂漲1545點、外資竟還在賣！投信大買147億 股民：誰在買成這樣

台股連漲3天重返4萬4！她低接台積電、0050賺錢卻慌了：該逃命嗎？

國安基金2000億不夠用了！立委喊擴大至1兆元 財長點頭支持

台股3天狂彈6100點「量一天比一天少」！陳嘉偉：環球晶、國巨連10日線都還碰不到

相關新聞

台股暴跌1165點失守44000點！美股大漲卻逆勢重挫 5大可能下跌原因

台股12日逆勢重挫1165點，收在43091.87點失守44000點；市場關注輝達爭議、AI估值壓力、權值股賣壓及日韓股市走弱。

輝達目標價500美元砍至200美元！大摩也撤首選股 股民卻喊：抄底訊號來了

Baird將輝達評等降至中立、目標價砍至200美元，摩根士丹利撤首選股但維持加碼；市場對出口管制與管理層風險看法分歧，股民熱議是否為買點。

台股3天狂彈逾6100點！股民喊「哲哲不用請雞排珍奶了」 樂觀看再攻46000點

國安基金宣布進場後，台股3日反彈逾6100點，11日大漲1545點收44257點；股民看好續攻46000點，市場仍有不同聲音。

台股連漲3天還沒解套！她曝帳面慘虧13% 網苦笑：離成本還很遠

台股近期強勢反彈，連續3個交易日走揚，11日加權指數更大漲逾1500點，重新站上44000點關卡，讓不少投資人期待多頭行情回歸。不過，股市接連上漲，卻不代表所有投資人都已經解套。一名網友在Threads發文感嘆，除了上週四、五才進場的人，其他投資人恐怕都還在套牢，即使台股大漲3天，帳面虧損仍未完全收復，引發不少股民共鳴。

蘇姿丰傳接掌輝達！黃仁勳恐卸任執行長 網笑稱「改名超輝達」

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日捲入婚外情風波，外界開始關注公司未來的接班安排。外媒分析指出，獵人頭公司可能開始物色潛在接班人，其中包括超微（AMD）執行長蘇姿丰，引發PTT股板熱烈討論。不少網友對挖角競爭對手的可能性表示懷疑，更有人開玩笑稱，兩家公司乾脆合併改名「超輝達」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。