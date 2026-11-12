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輝達目標價500美元砍至200美元！大摩也撤首選股 股民卻喊：抄底訊號來了

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達遭Baird降評至「中立」，目標價從500美元下修至200美元，摩根士丹利也將其移出首選股名單，引發股民熱議，不少人反而視為抄底訊號。記者曾學仁／攝影
輝達遭Baird降評至「中立」，目標價從500美元下修至200美元，摩根士丹利也將其移出首選股名單，引發股民熱議，不少人反而視為抄底訊號。記者曾學仁／攝影

AI晶片大廠輝達NVIDIA）傳出遭華爾街罕見降評！根據外媒報導，Baird將輝達投資評等降至「中立」，目標價從500美元大幅下修至200美元，降幅達60%；摩根士丹利也將輝達移出首選股名單，但仍維持「加碼」評等。消息引發股民熱議，不少人反而認為是進場機會，直呼「訊號來了 就是買」。

報導指出，輝達執行長黃仁勳近期捲入私人爭議，相關指控及調查消息引發市場對公司領導穩定性的疑慮。Baird分析師Tristan Gerra認為，若美國重新限制H200晶片出口中國，輝達可能面臨約50億美元的存貨跌價損失。不過，這仍屬分析師假設情境，並非已確認的損失。

摩根士丹利則指出，輝達自10月2日列入首選股以來，股價已下跌逾25%，因此依內部停損政策移出名單，但並未改變「加碼」評等。其他券商方面，美國銀行也將輝達移出首選名單，富國銀行、花旗則下修目標價。根據報導引用的LSEG數據，64家券商中仍有59家給予買進或強力買進評等。

消息傳到PTT後，不少股民對降評抱持反向看法，紛紛留言「想吃貨啊 買爆」、「可以進貨了」、「訊號來了 就是買」、「降評是買點 好朋友才跟你說」，也有人直呼「市場一面倒恐慌 完全送分題」，認為股價回檔可能帶來布局機會。

不過，也有人提醒不宜忽略經營風險，質疑「ceo假如換了還All in? 好喔 請便」，另有股民表示「科科 到時候就不要跌到不敢吃」。面對目標價大幅下修，市場看法明顯分歧，後續仍須觀察輝達營運表現、出口管制政策及管理層動向。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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