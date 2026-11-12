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台股3天狂彈逾6100點！股民喊「哲哲不用請雞排珍奶了」 樂觀看再攻46000點

聯合新聞網／ 綜合報導
台股11日收在44,257點，3個交易日強彈逾6,100點，引發股民熱議「哲哲請雞排珍奶」話題，甚至有人樂觀預測12日將挑戰46,000點。記者余承翰／攝影
台股11日收在44,257點，3個交易日強彈逾6,100點，引發股民熱議「哲哲請雞排珍奶」話題，甚至有人樂觀預測12日將挑戰46,000點。記者余承翰／攝影

國安基金宣布進場護盤後，台股連續強勁反彈，11日加權指數大漲1,545點，收在44,257點，短短3個交易日累計反彈逾6,100點。行情快速回升，也讓股民開始討論，先前市場熱議的「哲哲請雞排珍奶」話題，是否有機會出現轉折。

一名股民11日晚間在Dcard發文，以「哲哲是不是不用請雞排珍奶啦」為題，指出台股上週五盤中一度跌至37,000多點，如今已快速反彈，距離45,000點關卡越來越近。他認為，這波跌勢後的回升速度超乎預期，甚至樂觀預測12日有機會挑戰46,000點。

原PO也提到，美股CoreWeave財報曾引發市場疑慮，如今回頭看台股強勢反彈，讓他忍不住感嘆「我們都被騙了」。不過，這是原PO對市場波動的個人解讀，並非財報涉及操縱市場的證據。

貼文曝光後，不少股民跟著看多，留言表示「股市已經瘋成我想看的樣子了」、「對 年底六萬不要不信 車還沒發 還開放補票喔」、「明天會繼續漲」，也有人直呼「哲哲 果然狂」，對反彈行情抱持期待。

另外，也有人將漲勢與政策護盤連結，留言「政府護盤 規則由他改寫 限空令封殺外資。」不過，仍有股民質疑「基金有進場?」，反映市場對國安基金實際買盤及行情持續性的看法並不一致。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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